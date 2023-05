“Me quisieron robar, tengo un abatido”: el llamado al 911 del policía que mató al motochorro en Moreno

Hace pocas horas se conoció el llamado al 911 que realizó el sargento de la Bonaerense, Lucas Abrahan José Mallea, luego de matar al delincuente que intentó robarle su moto.

El agente policial de Moreno, al momento de la llamada, se lo escucha con la voz un poco agitada. Minutos antes se había dado el fatídico suceso y alertaba a la fuerzas lo que acababa de pasar. "Habla el sargento Mallea. estoy en Moreno. Lugones 2508", comienza el llamado. Inmediatamente, la agente le pregunta sobre el motivo y él le responde: "Estaba con mi novia, íbamos a ir al Coto y me quisieron robar la moto. Tengo un abatido".

El llamado al 911

911: ¿En qué andaban? ¿Caminando o a pie?

Policia: En moto, en moto. Uno se escapó para el lado del centro de Moreno.

911: ¿Te acordás la moto cómo era?

Policía: Si, toda negra, el masculino ya no me acuerdo.

911: Está bien ¿Y me decís que tenés uno ahí? ¿Cómo está esa persona?

Policía: No sé, no me acerqué, estaba armada.

911: ¿Está reducido?

Policía: Está tirada, aparentemente óbito. Está armado.

911: ¿Tuvieron un enfrentamiento?

Policía: Sí.

911: ¿Le disparaste?

Policía: Sí, sí.

911: ¿Estás herido?

Policía: No, al momento no. Mi novia tampoco.

Ese es el extracto que se conoció este miércoles por la noche sobre la comunicación que tuvo el policía con el 911. Según Infobae, el policía brindó más detalles durante su declaración sobre cómo se desencadenó el enfrentamiento con el ladrón, donde aseguró que sintió que su vida, y la de su novia, corrían peligro. “Él me puteaba, me decía ´dale la concha de tu madre bajate´. También me decía ´dale que te mato´”, recordó el imputado.

"Yo vi que el arma me apuntaba a la cabeza y dije ´ya está, acá me mata´”, contó el policía de Moreno, que también manifestó que le había rogado para que deje que su novia se vaya y se ponga a salvo.

"Así como me bajo, me alejo tres pasos, desenfundo y giro rápido porque dije ´me va a matar´. Entonces gire y disparé”, dijo: La Justicia consideró que Mallea “no resultaría ser un factor de riesgo para el presente proceso”, por lo que le otorgó la libertad mientras avanza la investigación en su contra.

El policía de Moreno está acusado de homicidio agravado por ser perpetrado por un miembro de la fuerza de seguridad abusando de su función y por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para el fiscal Gabriel López de la UFI Nº8 de Moreno-General Rodríguez, el caso "no se enmarca en la legítima defensa", y es por eso que procesó a Mallea.

El policía fue liberado porque desde el punto de vista de la investigación no existen indicios de que pueda intervenir para modificar los hechos ni haya mostrado la voluntad para así hacerlo. Cabe destacar que Mallea declaró exactamente lo que sucedió sin las filmaciones y no tocó ni manipuló ningún elemento de la escena del crimen, algo que fue contemplado a la hora de decidir su libertad.

Además, la falta de antecedentes penales o administrativos correspondientes por su parte, según la investigación, permiten "concluir que el imputado en libertad no resultaría ser un factor de riesgo para el presente proceso". En el video se ve como el agente frena su moto al ser amenazado por los delincuentes. Primero se baja su pareja del vehículo, quien da tres pasos hacia atrás y luego sale corriendo del lugar.

Después, Mallea hace lo propio, le da la espalda al asaltante y se retira caminando. Da uno, dos y tres pasos para luego girarse, sacar su arma reglamentaria y disparar contra Carbonel, quien ya se encontraba subido a la moto, con ambas manos en el manubrio y dispuesto a abandonar el lugar con el botín.