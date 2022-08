"Me violó, es de lo peor": el cruel testimonio de la denuncia por violación que compromete a Pepito Cibrián

El dramaturgo Pepe Cibrián Campoy quedó en el foco de las noticias mediáticas, desde que se casó con su actual pareja Nahuel Lodi. Un video que se filtró de su joven amor a los besos con otro durante su despedida de soltero fue el detonante de que su imagen recorriera todos los canales de televisión.

El perdón que le dio el actor a su novio fue motivo de polémicas alrededor de si las infidelidades deben perdonarse o no. Aunque esa decisión no compromete a los demás porque pertenece al área de lo privado.

Lo que sí tomó estado público y compromete al hijo de Ana María Campoy, es la denuncia que el productor teatral uruguayo Raphael Dufort presentó con su letrada Raquel Hermida Leyenda ante la Justicia de Argentina, y que lo acusa a él directamente de violación y abuso sexual.

"Fue una situación de las más dolorosas que viví en mi vida"

El productor teatral aseguró que la experiencia por la que pasó hace 25 años lo marcó para siempre. "Ahora tengo 49, soy otro Raphael. He vivido y he sufrido mucho", detalló ayer en A la Tarde, quien desde ayer está dando notas para respaldar su denuncia.

"Hoy ir a una comisaría a denunciar abuso sexual de un hombre hacia otro no es tomado en serio. Vulgarmente dicen 'son dos gays que se están peleando'. Hace 20 años no tenemos la libertad y el tema arriba de la mesa como está hoy", reflexionó.

Dufort adelantó que quiere ir "hasta que lo condenen" y pidió un "un careo en un programa de televisión" con el director de Drácula, Las Mil y Una Noches y otros tantos musicales de amplio éxito a nivel local.

"Me alertó cuando él dijo que quería adoptar junto a otra pareja que tenía, que fueron a lo de Susana Giménez. Y ahí dije 'no, hay un límite para todo'", explicó.

El cruel relato

"Cuando llegué (a su departamento) me extrañaba la cara de la empleada, me miraba como diciendo 'ahí viene otro más'. Empecé a dibujar y al rato llegaron dos chongos tipo taxi boys, y pasaron por un pasillo. A la media hora me llama Pepe a su habitación. Fui y vi que la puerta estaba entreabierta y la persiana estaba baja, la televisión prendida", detalló Dufort en la denuncia.

"Estaba desnudo en la cama y me dice 'vení, Raphael'. Me quedé helado, no por ver a un hombre desnudo, sino por su actitud corporal, estaba alzado. La situación me daba a película porno gay. Entonces me di cuenta de que los dos taxi boy estaban atrás mío. Me agarraron, me tiraron arriba del tipo, me bajaron el calzoncillo y me empezaron a manosear, a tocarme el pene. Me decían cosas obscenas y se lo tomaban como una risa", expuso.

"Me enojé y tiré un codazo fuertísimo. Pepe cuando vio que me puse loco dijo 'déjenlo al puto ese, ya va a volver'. Como pude, agarré algunas cosas y me fui corriendo llorando. Él estaba en juego que lo hacía siempre. Pero fue una violación, me arrancaron la ropa y me manosearon sin mi consentimiento", describió el productor uruguayo.

La impunidad

"Es una avalancha de anécdotas y casos que están llegando", confirmó el damnificado hoy ante el panel de Nosotros a la Mañana, en Canal 13. "Él piensa que es Calígula, que está más allá del bien y del mal. Hay más de 32 personas que tienen historias de mucha impunidad, crueldad, maldad y perversión. Hay hasta menores con los que el tipo tuvo situaciones de abuso. Yo ya tenía una trayectoria, no agarró a un chico del Interior que venía buscando una oportunidad", comparó.

"La gente tiene miedo. Cuando hay tan poco trabajo en el mundo del espectáculo, sobre todo en el ambiente musical, estos personajes quedan completamente impunes. Es vox populi que hace este tipo de cosas. Que no lo digan y que no se hablen, no significa que no existan", denunció Dufort.

Una pericia de casi tres horas

"Raquel Hermida me aconsejó y me informó toda la parte legal, y ahí formulé la denuncia formal", detalló el productor uruguayo, quien también confirmó que para que la letrada acepte tomar su causa tuvo que pasar por "una pericia psicológica de casi tres horas".

Además, en cuanto a pruebas, enumeró que mucha gente famosa lo vio durante una reunión de producción de Las Mil y Una Noches, y en esa lista incluyó a la actriz Claudia Lapacó, de quien apeló a su honestidad para reconocerlo.

"Hay gente que se ha acercado, que trabaja de escort, que tiene problemas graves con él, con situaciones hasta de matarlo, por deudas de dinero", confesó Dufort. "Muchas denuncias, no sólo abusos, estafa, no pagar, maltratar. Es una locura la cantidad de gente que quiere declarar. La Justicia se encargará".