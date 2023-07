“Me voy con mamá”: el desgarrador audio del futbolista que se suicidó a su hermana

En medio del dolor que causó el suicidio de Williams Alexander Tapón, el joven de 24 años que había sido protagonista de una agresión contra un árbitro durante un partido de fútbol amateur, la familia sacó a la luz una serie de audios que envió a sus hermanas antes de llevar a cabo la decisión.

Entre lágrimas, se escucha que Williams dice: “Gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro. Te amo, te amo”. Y le pidió a su hermana que ayude a su esposa, Agustina: “Dale una manito a la Agu, por favor te lo pido. Yo no voy a poder”.

En medio de la nota de voz se oye la voz de una mujer: “¿Cómo que no vas a poder? Tenes dos hijos en común con ella”. Mientras que el futbolista continúa: “Yo me voy con mamá, por favor”, haciendo referencia a un posible suicidio, ya que la madre murió hace ocho meses. “Ustedes desde hace rato les dan todo lo posible”, finalizó el audio apuntando a sus hijos.

Williams, oriundo de la localidad de Gerli, ubicado en la localidad de Avellaneda, en la Provincia de Buenos Aires, mandó mensajes de voz a cada uno de sus familiares, despidiéndose. En los audios, la voz del futbolista se escucha quebrado y afligido debido a que estaba por enfrentar problemas legales y por la repercusión del hecho.

La mujer del joven explicó a un medio televisivo: “En el audio que me manda despidiéndose me dijo que cuide a nuestros hijos y que prefería que vieran todo de una a que lo vean todos los días sufriendo en la cárcel”.

También reconstruyó los últimos movimientos de Williams antes de tomar la trágica decisión: “Él estaba conmigo y con los nenes, jugando con ellos. En un momento me dice: ‘Bueno, me voy’. Y antes de salir se queda mirándome, me da un beso y me abraza. Yo le dije que no me haga eso porque estaba sensible por todo lo que estaba pasando y como mi nene venía, él me dijo: ‘Agarra al nene’. Se fue, le pregunté si iba a comer acá, me dijo: ‘Sí, hace milanesas’. Y salió”.

Instantes después, Agustina recibió un audio de Williams: “Estaba llorando. Después viene mi cuñada y me dice: ‘Agustina, vamos que parece que Willy se pegó un tiro’. Y yo salí corriendo a buscarlo. Lo buscamos mucho tiempo, por todos lados, no creí que iba a hacer eso, estaba segura de que lo iba a encontrar escondido o llorando, no como lo encontré, que ya estaba muerto”.

Este martes apareció el arma con la que se disparó en la cabeza, que se trata de un revólver calibre 38 Special. Fue entregado por su hermana a las autoridades junto a dos balas y dos cartuchos usados, declaró que lo había guardado después de encontrar el cuerpo de Williams. Por el momento, el revólver va a ser peritado para confirmar si coincide con el proyectil que impactó en el cuerpo del futbolista.

Quién era el joven jugador que se quitó la vida

Williams era padre de dos nenes, uno de dos años y un bebé de siete meses. Estaba registrado como albañil y, hasta el mes de abril, había tenido trabajo en blanco en una constructora en la localidad de Ranelagh.

Además de usar la camiseta número 10 en la cancha, el futbolista también era capitán del equipo. Trascendió una foto de él junto al árbitro, al que luego golpearía, abrazados junto al capitán del equipo contrario.

Según declaraciones de un participante del torneo amateur, Williams tenía antecedentes de violencia en otros partidos de fútbol: “Fue expulsado de dos torneos antes de jugar este. De ambos lo echaron y para que te echen de un torneo por el que se paga bastante guita tenés que mandarte una cagada grave”.