Mendoza: asesinaron a golpes una beba de 1 año y por el crimen detuvieron a la madre y a su novio

Una beba de un año murió este domingo en un hospital de la localidad mendocina de Rivadavia tras haber sido atacada a golpes, y por el crimen, la policía detuvo a la madre de la niña y a su novio.

Una beba fue asesinada a golpes en Mendoza.

La víctima fue identificada como Naiara Ortíz, quien fue llevada el sábado pasado en muy grave estado al hospital Sporiti, de Rivadavia, por su madre, María Isabel Ortíz.

La mujer llegó acompañada de su pareja, y ambos explicaron a los médicos que Naiara se había descompensado por una presunta caída y porque estaba deshidratada.

Allí los doctores constataron que la menor presentaba graves lesiones por golpes, motivo por el cual la derivaron para su asistencia al hospital Perrupato, de la capital provincial, donde murió el domingo.

Según dijeron los profesionales, la nena presentaba múltiples traumatismos, una fisura de cráneo, tres costillas rotas en el costado derecho y lesiones en el hígado y los riñones, todos signos de violencia compatibles con maltratos físicos, por lo que la fiscalía a cargo de Mariano Carabajal, quien lleva adelante la causa, inició una investigación para ver qué había sucedido.

De este modo, aunque se indicó la realización de una autopsia, los investigadores aún aguardan el resultado final de la misma, la cual podría tardar varias semanas debido a que algunos órganos fueron sometidos a exámenes anatomopatológicos.

Tras el fallecimiento de la pequeña y por orden judicial, este lunes su madre quedó detenida, al igual que su pareja, Luis Ávila, ambos acusados de haber llevado a cabo el asesinato de la beba.

Ortiz y Ávila fueron aprehendidos por personal policial en un cementerio rivadaviense, justo cuando finalizaba el entierro de la beba.

De este modo, en las próximas hora la pareja será indagada e imputada, ya que la fiscal los acusará por homicidio agravado por la alevosía, es decir, por aprovecharse del estado de indefensión de la víctima, y a la mujer se le sumará el agravante del vínculo.

En diálogo con el sitio MDZ, el fiscal Carabajal indicó que esta mañana declararon los médicos, una tía y un abuelo de la nena. "Hablamos de una familia que vivía en una zona rural, muy aislada, así que tratamos de reconstruir cómo fueron las últimas horas de la chiquita", indicó.

"Estamos buscando señales en los detenidos, para ver si les quedó alguna huella de los golpes que pudieron haber dado. De todos modos la víctima era muy menuda, apenas rondaba el año de vida, por lo que los agresores podrían no presentar rastros físicos de lo que hicieron", aclaró.

Al enterarse de lo sucedido, el papá de la menor utilizó su Facebook para despedir a la beba con un profundo mensaje. "Mi hija querida, mi princesa, después de tanto misterio e incertidumbre acabo de saber de la manera que te arrebataron la vida. Esto no va quedar así, mi amor. Los que te hicieron esto tienen que pagar. Que no sea solo un caso más. Me quitaron un pedazo de mi corazón”, escribió dolido.