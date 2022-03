Menos códigos que Icardi: extorsionó a su mejor amiga para no revelar una "infidelidad" y le sacó $200.000

Se dice que la amistad es la familia que uno elige. Sin embargo, no seria el caso de Andrea Noemí Fernández , de 39 años, quien fue detenida en el partido bonaerense de Quilmes acusada de extorsionar a una de sus mejores amigas y amenazarla, de forma anónima, con revelar cuestiones de su vida privada y una supuesta infidelidad. La mujer logró sacarle cerca de 200 mil pesos en cinco hechos a lo largo de seis meses.

Fernández fue detenida en una estación de servicio ubicada en Garibaldi y Lavalle, el viernes pasado, en Quilmes, al sur del conurbano, cuando retiraba el dinero "marcado" de una entrega anteriormente pactada. "Dale 'Millo', poné la plata, sabemos que la tenés. No te hagas la pilla", o "si no querés que reventemos la casa de tu vieja o te violemos a una nena, entrega la plata", decían algunos de los textos recibidos por la víctima. Los mensajes amenazantes también eran para la familia de la víctima: "Tu mamá no quiere pagar, entonces te tengo que contar que tiene un novio, que engañó a tu papá. Te vamos a mandar un video para que lo conozcas".

