Mercado Libre y las estafas virtuales: el falso mensaje que ofrece regalos por WhatsApp

Mercado Libre se convirtió en tendencia en las redes sociales este martes, luego de que circulara en todos los grupos de WhatsApp un falso mensaje que ofrecía regalos por el 20 aniversario de la empresa dedicada al comercio electrónico. Claro está, se trató de una de las ciberestafas más comunes: el phishing o suplantación de identidad, fácil de identificar especialmente en este último caso.

El mensaje promocionaba "unos 2000 productos gratis" por el 20 aniversario de la empresa de Marcos Galperin. El mismo incluía un link, cuyo dominio no pertenece a Mercado Libre, que al abrirse reenvía al usuario a una inmensa imagen de mala calidad con el logo de la empresa y la frase "20 aniversario". Un poco más abajo, reza el mensaje: "¡Celebración del 20 Aniversario de Mercado Libre! A través del cuestionario, tendrás la oportunidad de recibir un obsequio de Mercado Libre".

Lo cierto es que la empresa se fundó el 2 de agosto de 1999 y cumplió los 20 años en 2020, otro dato que demuestra que se trata de una estafa. Al abrirse el link, éste se reenvía automáticamente al resto de los contactos y al responder la encuesta, quedan expuestos los datos e información del usuario de cualquier celular. Por esta razón, desde la compañía le pidieron a los usuarios que no accedan a este enlace fraudulento.

Fue tal la viralización de esta estafa, que ante las diversas consultas que recibió al respecto, la cuenta de Ayuda de Mercado Libre decidió aclarar que el "sorteo" que circuló durante este martes por WhatsApp es "falso": "El sorteo que está circulando por WhatsApp por el aniversario de nuestra compañía es falso. Se trata de un caso de 'phishing' y nuestro equipo ya avanzó con la denuncia. Recordá que nunca pedimos datos por fuera de nuestra aplicación o sitio oficial".

Y aclaró: "No realizamos ese tipo de rifas y/o cadenas por WhatsApp. Te pedimos hacer caso omiso a esa información y sobre todo, no ingresar o brindar información sensible de tu cuenta". Desde la compañía aconsejaron que para reconocer cuándo se trata de un caso engañoso, corroboren siempre "que la dirección desde donde te llega la comunicación sea oficial y que tengas en cuenta que las empresas nunca te piden que ingreses datos fuera de sus sitios o apps".

Y cerró: "Se trata de un caso de publicidad engañosa y nuestro equipo especializado ya avanzó con la denuncia". En marzo ya había ocurrido algo similar vinculado a la empresa de Galperin. "Celebración del 20 aniversario: ganá un regalo gratis", rezaba el mensaje en aquella oportunidad y, tal y como ocurrió esta vez, desde Mercado Libre aclararon que se trataba de otro caso de phishing.

La palabra phishing quiere decir suplantación de identidad y es una técnica de ingeniería social que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta y así apropiarse de su identidad. "Los ciberdelincuentes envían correos electrónicos falsos como anzuelo para 'pescar' contraseñas y datos personales valiosos", describe el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según estudios, en el 100% de los correos electrónicos de phishing, el ciberdelincuente utiliza como recurso la autoridad y el 71% de los correos electrónicos de phishing agregan una sensación de urgencia: "Cuando obtienen estos datos realizan compras, reservas o extracciones de dinero en tu nombre". Entre los datos que los ciberdelincuentes desean obtener se encuentran: contraseñas: números de tarjetas de crédito; DNI; CUIT o CUIL; nombres de usuario y códigos PIN.