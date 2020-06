Merlo: arrojaron al fuego a un hombre al que acusan de haber atacado al colectivero asesinado

Un joven de 20 años fue arrojado al fuego por un grupo de vecinos que lo acusó de haber participado del crimen de un colectivero cometido el martes pasado en el partido bonaerense de Merlo. Por el hecho, la víctima permanece internada en grave estado, mientras que la Justicia intenta establecer quiénes participaron del ataque.

Vecinos arrojaron al fuego a un hombre que creen participó de un crimen,

El chico agredido por los vecinos es el cuñado de Jonathan Acosta, quien está investigado y permanece preso por el crimen del colectivero Federico Rivero, asesinado la semana pasada cuando dos motochorros le dispararon al querer robarle su camioneta.

Tras el violento crimen, los vecinos del barrio vincularon al cuñado de Acosta con el hecho, y por eso incendiaron su casa, situada en Marcos Sastre al 1300, y lo arrojaron al fuego.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Ante esta situación, la víctima fue trasladada al Hospital Eva Perón de Merlo, donde hasta este mediodía permanecía en terapia intensiva, intubada y con serias quemaduras en el cuerpo.

El incendio se produjo cuando el muchacho se encontraba junto a su hermana y otras personas de su entorno familiar y varias personas se reunieron frente a la vivienda y comenzaron a gritarles que eran unos "asesinos" y "chorros".

Enojados, los manifestantes arrojaron piedras, palos y botellas contra la casa, mientras que uno de los agresores ingresó armado con un cuchillo al lugar, aunque no logró herir a ninguno de los presentes.

De acuerdo a las fuentes, en ese momento otras personas irrumpieron en el lugar y prendieron fuego el humilde inmueble, tras lo cual tomaron al joven por la fuerza y lo arrojaron a las llamas.

Luego del episodio, la fiscal Paula Salevsky, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Morón, ordenó la toma de testimonios de los familiares del joven que se encontraban con él al momento del hecho, y debido a sus declaraciones, los investigadores creen que cuatro de los manifestantes que se reunieron frente a la vivienda son quienes lo atacaron.

Del mismo modo, un hermano del herido, Guillermo, comentó en diálogo con el canal de noticias TN que solicitaron el traslado de la víctima al Instituto del Quemado, mientras que además negó que el joven haya estado involucrado en el crimen del colectivo.

Un colectivero fue asesinado el martes en Merlo en medio de un robo.

Sin embargo, sí admitió que el chico "andaba robando", pero que no por eso los vecinos debieron atacarlo de esa manera. "Tienen razón, pero no con esa manera de hacer justicia, no haciéndole lo que le hicieron", expresó.

Lee más. Merlo: dos motochorros asesinaron a un colectivero para robarle su camioneta

Por otra parte, por el crimen del colectivero Rivero permanece detenido Acosta, quien al momento de ser capturado por la Policía, manifestó tener síntomas compatibles con el coronavirus, por lo que se le efectuó un primer testeo que arrojó resultado negativo, lo que indica que en principio no estaría infectado.

Acosta y un segundo detenido por ese hecho, que ya contaban con antecedentes penales, fueron apresados entre el jueves y el viernes pasado en el barrio La Blanquita y El Pericón, ambos en la localidad de Libertad, en Merlo.