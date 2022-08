"Mi hermano mató a tu hermana": la declaración de John Hurtig que apunta directo a Pachelo

John Hurtig, medio hermano de María Marta García Belsunce, aseguró durante el juicio que se lleva a cabo, que en una reunión que mantuvo con el hermano de Nicolás Pachelo, le confesó que éste fue quien cometió el crimen.

“Mi hermano mató a tu hermana”, aseguró Hurtig que le confesó Francisco Pachelo en una reunión que tuvieron en 2003 luego que mataran a María Marta García Belsunce.

Al declarar ante el Tribunal Oral Criminal 4, Hurtig dijo que Francisco Pachelo quiso diferenciarse de su hermano, y que le causó sorpresa cuando le pidió que vaya a declarar eso ante la Justicia. “Le tengo pánico”, le dijo el hombre sobre Nicolás, aunque en caso de querer hacerlo, de todos modos por un impedimento legal no puede sentarse a declarar.

Hurtig también contó que Francisco Pachelo le dijo que días antes del crimen de María Marta, Nicolás hizo prácticas de tiro con un 32 en la Tosquera de su padre. Lo curioso es que el arma con el que mataron a María Marta fue justamente un calibre 32.

Además, a través de un investigador privado contratado por la familia García Belsunce, el medio hermano de la víctima contó que le hicieron una cámara oculta a un peón de la familia de Pachelo, y que éste confirmó que el ahora acusado había comprado diez balas calibre 32 largo, que probó el arma y disparó algunos proyectiles días antes del ataque.

Según dijo, el video aún existe pero ni los fiscales ni la familia de Belsunce lo aportaron como prueba, al menos no todavía.

Consultado por los fiscales, Hurtig comentó que se reunió con el hermano de Pachelo en el 2003, después de que el hombre lo llamara tras haberlo visto en un programa de Jorge Lanata de aquel entonces.

“Llegó, se sentó y me dijo: ‘Mirá, yo no soy como mi hermano, yo te quiero decir que mi hermano mató a tu hermana’. Me dijo: ‘No te va a servir porque soy el hermano y, además, le tengo pánico y te pido, por Dios, que lo que hablemos quede acá'”, comentó respecto a que le pidió que fuera a la fiscalía a declarar, pero que no quiso hacerlo.

Finalmente, Hurtig aseguró que fue Pachelo quien asesinó a su hermana y que está seguro de eso porque dos testigos de la estación de servicio Esso ubicada cerca de el barrio El Carmel confirmaron que el acusado entró al otro día del crimen bien temprano, a eso de las 7 de la mañana, y preguntó que se sabía de "la mina que mataron en el country", cuando por aquel entonces nadie estaba al tanto de que había sido un homicidio.