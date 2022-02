"Mi hijo pregunta por su mamá": el dolor de la familia de la mujer atropellada

El conductor que atropelló y mató en las últimas horas a una mujer en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, finalmente se entregó ante las autoridades. Se trata de Cristian Alejando Sicola, de 40 años, quien el domingo arroyó con su auto a Gisel Anahi Dino, de 31 años, por lo que estuvo prófugo durante casi 24 horas.

Los investigadores habían cercado a Sicola gracias a la reconstrucción de su recorrido mediante las cámaras de seguridad del municipio. Es que el ahora detenido había abandonado la camioneta, una Ford F-100, en San Martín luego de cometer el crimen.

En las cámaras de seguridad que aportó la Municipalidad se puede ver como la camioneta de Sicola impacta directamente contra la moto en la que estaba la víctima. Tras un llamado al 911 una ambulancia se trasladó hasta el lugar y encontró el cuerpo de Gisel sin vida. En tanto, la moto fue hallada recién a unos 450 metros del choque, lo que permite deducir la velocidad con la que venía la camioneta. El hecho es investigado por la UFI N°4 especializada en Delitos Dolosos, a cargo de la fiscal Ana de Leo, que caratuló la causa como homicidio culposo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En conjunto con la investigación, que ahora apuntará a ver el estado en el que estaba conduciendo el detenido, la familia de la víctima también dio con el paradero de su residencia al punto tal de que organizaron una marcha para exigir Justicia frente a su casa a la espera de que estuviera allí, cosa que finalmente no sucedió.

“Desde ayer que me pregunta por su mamá y yo le digo que está trabajando”, contó el ex marido de Dino, sobre el hijo pequeño que ambos tenían en común, en declaraciones a la prensa en el lugar del hecho. “Gracias a dios el nene estuvo conmigo este fin de semana. Yo siempre le decía que no ande con la moto si estaba con el nene y siempre me escuchaba y me lo dejaba”, remarcó.

“Se ve claramente en el video como ella cruzaba la calle, él pierde el control, la levanta y el cuerpo de ella termina pasando una loma de burro”, dijo el hombre. “Me encontré con todas las cosas de la mamá de mi hijo. Era algo increíble, pensé que era una pesadilla”, recordó.

“La agarró de lleno, no venía despacio y lo sabemos por el arrastre del impacto a la velocidad que venía. Llevó a la moto arrastrando por la ruta 8″, contó el ex esposo de Dino, quien agregó: “No sé si estaba alcoholizado, me dijeron que no sabían qué decirme”. Es que ahora la Justicia buscará hacer todos los análisis toxicológicos para determinar si el detenido estaba bajo los efectos de estupefacientes o había perdido el control del vehículo.

“Dimos con el domicilio del presunto asesino, supuestamente él no estaba ahí, estaban sus padres. La policía hizo un allanamiento frente a nosotros, entraron y negociaron que se iba a entregar por teléfono”, contó el ex marido de la víctima.

“Pero pasaron las horas, no se entregó, sus familiares se acercaron a la comisaría, pero eso quedó en vano. A partir de ahí empezamos el reclamo en el que hubo escopetazos de balas de goma y se llevaron detenidos a los chicos que no tenían nada que ver”, agregó el hombre.