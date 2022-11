"Mi novia me mordió los testículos": una mujer discutió con su pareja y le lastimó la zona genital

Una discusión de pareja tuvo un inesperado, insólito y, claro está, muy doloroso desenlace en el interior de una casa del barrio General Savio, en la ciudad de Córdoba: un joven de 28 años tuvo que ser atendido en el Hospital Córdoba, en la Capital cordobesa, de urgencia debido a las graves lesiones que le provocó su ex pareja en sus testículos en el marco de la pelea que protagonizaron en un domicilio de barrio General Savio.

Según trascendió, el brutal el episodio ocurrió pasadas las 3.30 del lunes, en un domicilio de General Savio. A ese lugar acudió la policía luego de que la víctima diera aviso al 911 y pidiera por ayuda. "Me mordió mi novia en los testículos", denunció durante aquel llamativo aviso. Según dijo, la joven lesionó su zona testicular en el marco de una discusión de pareja.

Al llegar, las autoridades no tuvieron de otra que trasladar al hombre hasta el Hospital Córdoba, ubicado en barrio Altos de General Paz, donde fue atendido por el servicio de guardia. Al parecer, al no lograr llegar a un acuerdo, la discusión verbal escaló a la violencia física y la mujer descargó su bronca en las partes íntimas de su novio. Por suerte para la víctima, las heridas que sufrió no fueron de gravedad y el caso ya está siendo investigado por la fiscalía de violencia familiar.

Al parecer, al joven de 28 años solo le diagnosticaron inflamación y hematoma a causa de la feroz mordida de su ex. De acuerdo a lo informado por el sitio local La Voz, tras la denuncia la justicia corroboró que la víctima ya contaba con un "botón antipánico" por una denuncia previa por "violencia" contra su novia.

No se trata de un caso aislado y el más resonante en lo que refiere a daños genitales en el último tiempo sin duda fue el caso Brenda Barattini, cuya agresión marcó un precedente en la provincia de Córdoba. En octubre de 2019. fue condenada a 13 años de prisión por mutilarle el pene a su amante. En una entrevista, aseguró que el caso fue "muy injusto" ya que "hay mucha gente que está por homicidio y le dieron la misma cantidad de años" y ella no quiso "matar a nadie".

En aquella oportunidad, Brenda había señalado que le pediría disculpas al hombre agredido -identificado como Sergio F., y que le hubiera le gustado que él se arrepienta. "Yo estoy siempre arrepentida, no es mostrarse arrepentida es sentirse arrepentida. Siempre se lo vio a él como una víctima y no se pusieron desde mi perspectiva", se lamentó. Además, explicó que no tenía una relación estable con la víctima sino un vínculo "muy enfermo" de manipulación.

La arquitecta fue encontrada culpable de atacar a su amante con una tijera de podar y mutilarle el 90 por ciento de los genitales, por lo que además se le impuso un resarcimiento para la víctima de 493.665 de pesos en conceptos de daño emergente, lucro cesante pasado, pérdida de chance y daño moral, más intereses.

El fallo en su contra destacó: “En el marco del plan diseñado y previo a cometer el hecho, Barattini instaló ciertas versiones en su entorno que colocaban al damnificado en el rol de acosador; también dispuso ciertas condiciones para el encuentro que tuvieron el día del hecho que favorecieron la ejecución de la modalidad comisiva elegida; ello le permitiría luego imputarle haberla violado, lo que era mentira”.