"Mi única sospecha ya la sabe la policía": la mamá de Guadalupe habló sobre la búsqueda de su hija

La búsqueda de Guadalupe Belén Lucero, la niña de 5 años desaparecida este lunes en San Luis, continúa a pesar del temporal de nieve que se desató esta madrugada en la provincia.

Consultada por las novedades de la investigación, la mamá de la niña dijo que por ahora no hay pistas nuevas, y que la única sospecha que tiene acerca de lo que pudo haber pasado, ella ya se la dijo a la policía.

Guadalupe Belén Lucero es buscada desde el lunes pasado.

“Siento que es una pesadilla, esto no me puede estar pasando a mí, me siento impotente y no sé a dónde ir a buscarla”, dijo a medios locales Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe.

Muy angustiada, explicó que anoche se reunieron con el juez de la causa, Ariel Parrillis, quien les indicó que se iba a activar el Alerta Sofía, algo que hoy ya fue comunicado. "Pero fuera de eso no me puedo mover de esta casa –en referencia al domicilio donde sucedió la desaparición- por si surge algo, o me vienen a avisar algo de mi hija”, manifestó.

“Es todo angustia. Nos preguntamos dónde está Guada; me pregunto si ella está bien, si duerme, si está abrigada, si come. Soy madre, es mi hija, la conozco. Paso todo el tiempo con ella y la única sospecha que tengo la Policía la sabe”, agregó.

La mamá sospecha de lo que pudo pasarle a su hija.

Por su parte, la abuela de la niña explicó que su nieta estuvo jugando en la vereda solo 10 minutos, y que en ese momento "se la tragó la tierra". Además, aclaró que la pequeña no es de irse sola ni tampoco con gente extraña, por lo que está muy preocupada.

“Terminaron de tomar la chocolatada y salieron a jugar. Los nenes estaban jugando a la pelota y las nenas estaban jugando a las escondidas. Guadalupe se esconde y Emma (su prima), con sus tres años, se pone a contar. Se enoja porque no la encuentra y entra a la casa y dice: ‘Guada no está'. Yo salgo afuera, grito su nombre y no me responde. Vuelvo a entrar y les digo a los demás ‘Guadalupe no está' y ahí salimos todos a buscarla”, contó Silvia en diálogo con C5N.

Al ser consultada por sus familiares sobre lo sucedido, Emma dijo que Guadalupe se había ido con una mujer de características físicas similares a las de otra de sus tías, que tiene 20 años.

La búsqueda continúa.

Esta es la principal hipótesis sobre la que se basan los investigadores para realizar la búsqueda de la niña, aunque hasta ahora, si bien se siguen diferentes pistas, todavía no hay nada concreto respecto de lo que ocurrió el lunes por la tarde, día en que la niña desapareció.

A pesar del mal tiempo en la provincia, este miércoles continúa la búsqueda de Guadalupe, con 400 efectivos policiales que fueron dispersados en 11 sectores de la zona sur de la ciudad de San Luis para seguir con los rastrillajes.