Miedo en Longchamps: un puma paseó por el patio de una casa y ahora no lo encuentran

Por estas horas, los vecinos de Longchamps están muy preocupados. No es por la ola de calor que transformó a Argentina en el lugar más caluroso del planeta. Tampoco por los cortes de luz que afectaron a varios barrios, o la suba de los casos de coronavirus. ¿Y entonces? Lo que pasa es que hay un puma suelto. Y la noticia conmocionó a todos.

Todo comenzó en la noche del lunes cuando una mujer escuchó ruidos extraños en su patio. No se animó a abrir la puerta por si se trataba de ladrones. Entonces agarró su celular, grabó y lo que vio la sorprendió: un puma caminaba por su jardín como si fuera el gatito del vecino.

El animal deambulaba con su tranco a ritmo calmo y mirando para todos lados. Enseguida, se trepó a una medianera y se borró en la oscuridad de la madrugada. De inmediato, la vecina dio aviso a las autoridades de la Municipalidad de Almirante Brown.

Durante esa misma jornada, y en pocos minutos, la secretaría de Defensa Civil recibió varios llamados de otros vecinos que decían haber visto al animal. Se cree que buscaba comida. Por ese motivo, desde el municipio le pidieron a los vecinos que no dejaran a sus perros o a sus gatos fuera de la casa.

Luego, comenzó un operativo para dar con el puma, que todavía permanece sin aparecer. Por estas horas, además de la búsqueda a pie y casa por casa, también se utilizan drones para ver si el animal se encuentra escondido en algún árbol, en los techos de las viviendas o en otro sitio en altura.

Hasta ahora se sabe que el puma deambuló por las inmediaciones de la calle Emilio Burgwardt al 900, en la localidad del sur del Conurbano Bonaerense. Además, el felino paseó por techos de varias propiedades. Tras un aviso a los bomberos, no apareció más.

En medio de la búsqueda, Macarena, la joven que grabó al puma, dijo: “Al principio pensamos que eran ruidos de ladrones. Después vimos que había un gato abajo de la reposera. Pero no era un gato. Cuando le vimos las patas largas y grandes nos dimos cuenta que era un puma”.

Y completó: “Estamos preocupados. Primero porque no sabemos cómo llegó acá. No sabemos si es de alguien. Además tenemos miedo de lo que pueda hacer. Por suerte, nuestro perro vive adentro. Pero ante de darnos cuenta de que estaba el puma, él quería salir a ver qué había afuera. Por suerte no lo dejamos”.

No es la primera vez que sucede algo de esto. En Necochea encontraron un cachorro de puma hace pocos días. El animal fue capturado, recibió los cuidados veterinarios y fue puesto a resguardo por las autoridades nacionales para que determinen si puede vivir en la naturaleza por sus propios medios.

En tanto, el domingo 19 de septiembre, en la madrugada, otro puma fue visto en las calles de General Rodríguez. El animal había quedado grabado por las cámaras de seguridad mientras deambulaba por las calles del centro.