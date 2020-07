Miedo: Melisa Zurita denunció que la ex de su marido la amenazó "con una voz aterradora" desde la cárcel

A un mes de intentar asesinar a la periodista Melisa Zurita y a su hija de tres años, Geraldine Martínez consiguió amenazarla de muerte desde la cárcel. La noticia fue confirmada por la propia periodista durante un móvil con Canal 9.

“Estaba armando todo para salir en tu programa, recibo una llamada de un teléfono, primero se quedan en silencio y después con una voz que reconocí que era la de esta imputada, me hace una voz aterradora y me cortaron. Llamé a mis abogados, hice un escrito para presentar al Fiscal, al juez, pregunte que tenía que hacer. Averigué y sí me dijeron que tiene un celular en la comisaría, que está en la comisaría primera de Ituzaingó”, le dijo Zurita a la conductora de Confrontados, Marina Calabró.

"Se me puso la piel de gallina, me empezó a latir el corazón muy fuerte. Con mi hija estoy viviendo un estrés pos-traumático, tener que seguir aguantando estas situaciones me angustian, me ponen mal. No exagero nada de lo que te digo", agregó. Cabe destacar que, según contó, Martínez cuenta con un teléfono celular que puede usar con total libertad luego de una decisión en el marco de la pandemia del coronavirus que tomó el Gobierno provincial.

Zurita, en una entrevista que le dio cuando se conoció el caso a Intrusos, reveló que recibía amenazas desde hacía bastante tiempo, y que incluso Martínez, a ex mujer de su esposo, la había llamado el año pasado. Por entonces Zurita no quiso difundir el hecho, aunque sí fue a la comisaría para denunciarla.

"Si bien siempre sentí que algún día podía llegar a hacer algo más, la verdad es que no me lo imaginé. Ahora me culpo, porque cuando empecé a escuchar los gritos, yo tendría que haber salido por la ventana, pero pensé que era la vecina, que a veces se mete porque vivo en un barrio cerrado", contó.

El ataque frustrado

El ataque a Zurita y a su hija ocurrió en la primera semana de junio. Según lo que pudieron reconstruir en la Justicia, la agresora ingresó al barrio cortando el cerco perimetral, y luego entró a la casa de Zurita por una puerta lateral, acompañada de uno o dos hombres más que la ayudaron a cometer el ataque.