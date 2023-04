“Mientras sigan siendo todas mujeres, van a seguir robando el local”: la insólita respuesta de la Policía de la Ciudad

Otro hecho de inseguridad. Otro episodio que genera indignación. Y en el medio, la falta de respuesta de las autoridades. O, en realidad, las respuestas más insospechadas que podrían tener. Todo sucedió el sábado, en Pompavana, el local de lencería, propiedad de la empresaria Ivana Figueiras, ubicado sobre la calle Malabia al 1600, en Palermo.

Un hombre ingresó con un arma de fuego al comercio y le dijo a una de las empleadas: “Dame la plata o te pego un tiro”. También le robó a una supuesta clienta, porque sospechan que tal vez era su cómplice. Luego escapó con todo el dinero de la caja y los celulares de las dos empleadas.

Casi enseguida, le dieron aviso a la Policía de la Ciudad y también a la dueña de la marca. Horas después, Figueiras relató lo que sufrieron a través de sus redes sociales. Y sobre todo, relató la indignante recomendación que les hicieron los policías que estuvieron en el lugar.

“La segunda vez en meses que entran a robar en mi local de Palermo. Me llamó la vendedora llorando a los gritos, asustada porque la apuntaron con un arma". No puedo parar de llorar y se me parte el corazón. No puedo creer dejarlo todo y vivir estas injusticias. ¿Qué más hay que hacer? Harta”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Y relató lo que le dijeron los oficiales: “‘Mientras sigan siendo todas mujeres en el local van a seguir entrando a robar’, me dijo la Policía. No entiendo qué quiso decir, ¿si son hombres vendiendo bombachas y corpiños acaso no te roban?”. Y agregó en sus redes: "Ah dale, ahora pongo 3 vendedores hombres a vender bombachas y corpiños".

Al ser consultada por BigBang, la empresaria contó: “No hay novedades del delincuente. Es todo un desastre. La única respuesta de la Policía es que nos robaban por ser todas mujeres”. Y sumó: "Por miedo ya no llevo a mi hija más chica al local".

A comienzos de 2023, el mismo local fue el escenario de otro robo. Esa vez, un grupo de mujeres, entre los que estaban las empleadas y varias clientas huyeron de los ladrones tras refugiarse en un balcón que daba a la calle. Desde ahí les pidieron ayuda a los vecinos. La situación quedó grabada en varios videos.

Aunque los robos se multiplican en la Ciudad, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño afirmó en marzo que en base a las denuncias presentadas, los robos bajaron 29% respecto de 2019, pasando de 62.829 en 2019 a 44.825 en 2021.

En ese sentido, los delitos cometidos por motochorros bajaron 51% respecto del 2019, habiéndose tomado conocimiento de 4623 casos contra 9360 casos de 2019. A diciembre de 2021 (último mes informado) la Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) tenía el índice de robos más alto.

Esa zona también tiene el célebre recórd de homicidios dolosos. Tanto en abril como en noviembre de 2022, registró cuatro muertes violentas. El mismo nivel de muertes -cutro por mes- solo se repite en dos oportunidades en las comunas 4 -Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios- y la Comuna 7, que integran Flores y Parque Chacabuco.

Pero en la categoría “robos” el barrio con más denuncias es Palermo. Los alrededores de la estación de ferrocarril del San Martín y la zona de bares y restaurantes de Palermo Soho son escenarios de diferentes tipos de robos. En diciembre del año pasado, se registraron más de 400 arrebatos con violencia en este barrio. Ahora se le suman robos con armas de fuego. La zona de Palermo está cada vez más complicada.