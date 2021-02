Millonario juicio contra Nahir Galarza: la demanda por "daños y perjuicios" que deberá enfrentar tras las rejas

Siguen las causas contra Nahir Galarza. La madre de Fernando Pastorizzo, el joven asesinado en Gualeguaychú en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, inició una demanda por "daños y perjuicios" contra la joven condenada a cadena perpetua por el homicidio y su padre, Marcelo Galarza.

La presentación judicial realizada por Silvia Mantegazza se realizó el pasado 23 de diciembre y el jueves a las once de la mañana, de acuerdo al protocolo judicial, habrá una "audiencia de mediación" por Zoom con los dos denunciados. La madre de Fernando apunta también contra Galarza padre, dado que el revolver que utilizó Nahir para el homicidio era su arma reglamentaria.

El reclamo económico alcanzaría, de acuerdo a lo consignado por el diario Crónica, los 25 millones de pesos. De un marcado bajo perfil, Mantegazza incorporó su propia querella durante el juicio y no se sumó a la de su ex marido y padre de Fernando, Gustavo.

"Nahir no está en condiciones psíquicas para asistir (a la audiencia)", advirtió Raquel Hermida Leyenda, abogada de la condenada a perpetua. En tanto, la letrada aseguró que la citación judicial fue para Nahir y no para su padre, miembro de la Policía al momento del homicidio.

Hermida Leyenda reconoció que están estudiando la presentación: "Nahir no está preparada psíquicamente, ni en condiciones de salud para asistir el jueves a la audiencia; así que todavía estamos analizando cómo se va a hacer (el encuentro virtual dispuesto por la Justicia)".

“¿Qué pasó?”: el actuado diálogo entre Nahir y la mamá de Fernando tras el crimen

La mañana del viernes 29 de diciembre, Silvia Mantegazza tomaba unos mates en su trabajo. De pronto, uno de sus compañeros le dijo que la buscaba la Policía. Eran las ocho de la mañana, habían pasado tres horas del bestial homicidio de su hijo, Fernando Pastorrizo; cuando los efectivos le dijeron que lo habían encontrado muerto. Cómo fue el diálogo con la ahora confesa autora del crimen, Nahir Galarza.

“Salí bromeando, pensé: ‘Uy, qué hice ahora que me mandan de a tres’. Pero cuando les vi la cara me callé la boca, porque vi que tenían el rostro serio, que no era una broma”, reconoció la mujer en diálogo con el diario El Día de Gualeguaychú, en la única entrevista que dio en estos cuatro años.

Lo primero que pensó fue que Fernando “estaba preso”. “Me pidieron un lugar para hablar en privado y me dijeron que lo habían encontrado muerto. Ahí se me vino el mundo abajo. Después me dijeron que había sido asesinado. ‘Lo encontramos con dos balazos, uno en la espalda y uno en el pecho’, me dijeron. Y yo les dije: ‘Fue una ejecución’”, recordó.

Silvia ahora se enfrentaba a las preguntas de los investigadores, quienes intentaban armar el cuadro y buscar rápido a un sospechoso. “Me empezaron a preguntar si yo tenía algún enemigo, si conocía a alguna novia. Ahí les dije que hace mucho que tiene una relación con una chica y que anoche fue a verla”, detalló.

“Me preguntaron si tenía algún contacto y la llamé delante de ellos. Estaba dormida aparentemente”, recordó. Eran casi las nueve de la mañana. Habían pasado ya cuatro horas desde el asesinato. Nahir se encontraba en la casa de sus padres, ubicada a 20 cuadras del lugar en el que había rematado a Fernando.

La conversación en la que la madre de Fernando le cuenta a Nahir sobre el asesinato

“¿Fernando estuvo anoche con vos?”, le preguntó sin rodeos a Nahir. “Empezó a titubear y me respondió: ‘Sí, estuvo anoche conmigo’”. La siguiente pregunta fue concreta: a qué hora Fernando había abandonado su casa. “Eh, no sé”, esquivó Galarza, quien todavía simulaba no saber qué había sucedido.

Ese fue el momento en el que la joven se pisó. “¿Por qué?”, preguntó. “Por nada”, respondió Silvia, quien recordó que Nahir comenzó a insistir y cambió su tono de voz: “Me empezó a preguntar: ‘¿Por qué? ¿Por qué me preguntás?’”.

La mamá de Fernando intentó esquivar la noticia en todo momento. “Por nada, simplemente quería saber si Fernando estuvo con vos”, reforzó. Pero Nahir insistía: “Pero, ¿por qué me estás preguntando esto?”. Y ahí, Silvia se quebró: “Le dije que estaba con la Policía y que me acababan de decir que a Fernando lo encontraron muerto. Fue lo único que le dije. No le dije ni cómo, ni nada”.

“Se hizo la artista. Le dije: ‘Confirmame tu apellido’. Aunque yo sabía que era Galarza, era para que lo escuche la Policía”, advirtió. Luego, le anticipó a Nahir que seguramente la iban a citar: “Le voy a pasar tu teléfono a la Policía y seguro te van a llamar porque fuiste una de las últimas que lo vio con vida”.

Y así fue. Ese día, Nahir hizo dos declaraciones. La primera, por la mañana, en la que negó saber qué había pasado con Fernando o si alguien tenía motivos para matarlo. La siguiente, ya pasadas las once de la noche, en la que se quebró, confesó la autoría del crimen y entregó el arma homicida.