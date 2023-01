"¡Mintió!": Burlando denunciará por "falso testimonio" al perito que puso en duda la autopsia

Fernando Burlando, el representante legal de la familia de Fernando Báez Sosa, el chico asesinado por una patota de rugbiers hace tres años en Villa Gesell, confirmó que denunciará por falso testimonio al perito de la defensa Juan José Fenoglio, quien el miércoles puso en duda la autopsia que se le realizó al joven. "Estamos preparando la denuncia para presentar. Lo vamos a hacer", aseguró el letrado, quien precisó que el testimonio bajo juramento del profesional de la salud tuvo la intención de favorecer a los ocho imputados, ya que intentó instalar la hipótesis "que decía que la muerte de Fernando era la reanimación mal hecha".

"Nos mintió en los porcentajes: dijo que el 0,8 de los reanimados sufren lesiones en su organismo. Es más, está hablando de lesiones de características similares a las de Fernando, que fueron mortales. Y es mentira todo eso. Lo chequeamos", precisó el abogado representante de Graciela Sosa y Silvino Báez.

Para Burlando, hubo muchas respuestas que Fenoglio no dio o fue reticente con el fin de omitir dar su punto de vista. "Así como opinó, o trató de opinar a favor, cuando se le preguntaba algo que comprometía a sus intereses, al caballero se le ocurría contestar que no sabía o que no era así" cuando no podía hacerlo, explicó el abogado.

Los cruces entre el perito y el mediático abogado por las dudas que puso sobre la autopsia original que realizó Diego Duarte, comenzaron el miércoles durante la 13° audiencia en el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores. Fenoglio tiene 42 años de profesión, es consultor en medicina legal, especialista en anatomía patológica, medicina nuclear y, además, cuenta con un diploma en ciencias forenses y perfiles criminales.

En la misma instancia también declaró Jorge Rodolfo Velich, especialista en medicina legal y emergentólogo. Las críticas de Burlando por el accionar de Fenoglio en la audiencia no se hicieron esperar y fue lo primero que remarcó el letrado tras salir de los tribunales. "El perito dio a entender que una de las posibilidades de la muerte de Fernando es que en el RCP le hayan lesionado el hígado", protestó ante BigBang.

"Todo su trabajo se basó en analizar hipótesis de la muerte y nunca barajaron la hipótesis de que el sangrado, que es lo que se objetaba, pudiera haber sido producto de los golpes", agregó Burlando. Durante su declaración testimonial, Fenoglio aseguró que si un alumno le lleva la autopsia que Duarte le hizo a Fernando, le pone un "0" como nota.

"Analizamos la autopsia a pedido de la parte. Por lo que trabajamos la primera situación que nos tocó resolver, que es en los casos de traumatismo de cráneo, en accidentes o en estas circunstancias, la muerte es lo más raro que se produzca en el lugar del hecho", explicó en la audiencia Fenoglio.

"Generalmente llegan al hospital. Por eso analizamos, porque se produjo en el lugar del hecho un paro cardíaco. Leyendo la autopsia nos encontramos con algunas cosas que no coincidían. El cráneo es una cavidad cerrada. Por más que el cerebro deje de funcionar, el corazón sigue funcionando porque no depende de la conducción cerebral. Lo único que puede pasar es cortada la conexión cerebral es que cambie la frecuencia cardíaca que baja, pero no se llega al paro", continuó.

También agregó que algunas cosas les llamaron la atención: "Me gustaría leer un párrafo del examen. Es la apertura del cadáver y el avistamiento de órganos y lesiones. Con respecto a la hemorragia encefálica, a mí personalmente me llamó la atención una cuestión básica. Parece que esa frase no estuviera escrito por un médico: Cualquier hemorragia que haya en el cráneo no se puede desplazar al cerebro", sospechó Fenoglio.

Es un hecho que hoy el equipo de Burlando presentará la denuncia contra Fenoglio y que el médico deberá defender las afirmaciones que hizo y que la querella puso en duda. Mientras tanto la semana que viene serán los alegatos y una semana después, el 31 de enero se conocerá la sentencia sobre los ocho rugbiers acusados del asesinato.