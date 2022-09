"Mis padres están muertos en el garaje": el llamado al 911 del supuesto parricida de Vicente López

Martín Del Río, el supuesto parricida de Vicente López, hoy detenido, se comunicó con el 911 luego de que la empleada domestica de sus padres le avisara que había encontrado ambos cuerpos fusilados adentro de su Mercedes Benz el pasado 24 de agosto.

"La mucama de mis padres me está diciendo que hay un problema en la casa de ellos. Que mis padres están muertos en el garaje", afirmó Del Río en comunicación con la línea de emergencias.

Luego de que se difundieran algunas imágenes comprometedoras, en el cuales se lo veía al imputado salir caminando de la vivienda donde ocurrió el hecho; Diego, el hijo mayor de las víctimas, afirmó que no duda de que el culpable sea su hermano, ya que reconoce firmemente su manera de caminar: "Creo reconocer la forma de caminar de mi hermano, con la cabeza hacia adelante, como encorvado. Con pasitos cortos y un tanto zigzagueante. Físicamente, también es parecido, sobre todo el andar".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además de asegurar que el asesino de sus padres es Martín, el hombre también reflexionó sobre lo sucedido. "Un 90% que es mi hermano. Si se viese bien la cara sería un 100%, más allá de la mezcla de sentimientos que pueda tener por tratarse de mi hermano. Pato es un gran caminador, es la forma de Pato de caminar. Llama la atención que haya elegido eso, que era una de sus aficiones. Los fines de semana solía caminar mucho. Me pregunto cuánto tiempo venía planificándolo. No sé qué más decir. No tengo dudas de que esto haya sucedido tal cual tomo conocimiento del material probatorio existente en la investigación”, sumó.

El llamado del supuesto parricida al 911

Operador (O): 911 emergencias.

Martín Del Río (MDR): Sí ¿cómo estás? Mirá… La mucama de mis padres me está diciendo que hay un problema en la casa de ellos. Que mis padres están muertos en el garaje, dice. Recién me acaba de llamar.

O: Bien, ¿en qué localidad es?

MDR: Es Vicente López.

O: ¿La calle?

MDR: Carlos Francisco Melo…

O: Sí.

MDR: 1101

O: ¿Entre qué calles?

MDR: Es esquina Gaspar Campos.

O: Bien, ¿le dijo algo más? ¿Signos de violencia? ¿Algo por el estilo?

MDR: Nada más. Me dijo eso: “¡Apurate, apurate, apurate!”. Me dijo eso. ¿Eh?

O: Bueno… ¿Su nombre señor?

MDR: Martín Santiago Del Río.

O: Corto y ya lo transmito Martín.

MDR: Mu… muchas gracias.

O: Por nada hasta luego.

El crimen

Si bien las primeras acusaciones apuntaron contra la empleada domestica de las víctimas, María Ninfa Aquino, quien estuvo presa durante 13 días tras ser acusada de entregar al matrimonio, luego las sospechas cambiaron.

Tras ser liberada por falta de pruebas, se comenzó a investigar de cerca a uno de los hijos de los fallecidos, Martín Santiago del Río, quien no pudo validar su coartada en la cual simulaba estar realizando determinadas actividades en el momento del hecho.

Después de un allanamiento realizado en el domicilio del acusado, finalmente se pudo encontrar un teléfono celular donde se veían mensajes que lo comprometían, y también un arma, la cual todavía no se pudo identificar si fue o no la que se utilizó en el asesinato. Una de las principales hipótesis del caso habla del interés del presunto asesino con respecto a la millonaria herencia que le habrían dejado sus padres, valuada en 25 millones de dólares.