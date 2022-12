Misterio, dudas y un anillo: las claves para determinar la identidad de los cuerpos calcinados en Guernica

La identidad de los dos cuerpos calcinados que fueron hallados dentro de la camioneta completamente incendiado en una zona descampada de la localidad bonaerense de Guernica sigue siendo un misterio. Sin embargo, en las últimas horas, la Justicia descartó que los cuerpos sean de Lautaro Morello y Lucas Escalante, los jóvenes de los que no se sabe nada desde el viernes en Florencio Varela.

El hallazgo se produjo el domingo por mañana en un predio ubicado en la avenida Néstor Kirchner y la Ruta 16. En ese momento, un grupo de policías localizaron una camioneta Renault Berlingo incinerada. Según las fuentes, dentro del vehículo se encontraban dos cuerpos calcinados, los cuales estaban en un “estado irreconocible”, por lo que hasta esta noche los investigadores trataban de establecer las identidades de las dos personas halladas y cuál fue el motivo de su deceso.

A su vez, fuentes policiales indicaron que la Berlingo hallada tenía un pedido de secuestro vigente de abril de este año, ya que había sido denunciada como robada en la comisería 3era de Villa Luzuriaga, en el partido bonaerense de La Matanza. "El deterioro de los cuerpos era tal que todavía no se ha podido determinar ni el sexo de los fallecidos", indicó una fuente con acceso al expediente.

Si bien en principió se investigó la posibilidad de que el hallazgo estuviera vinculado con las desapariciones de Lautaro Morello (18) y Lucas Escalante (26), los dos jóvenes oriundos de Florencio Varela que desaparecieron el último viernes luego de que salieron a festejar la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial en un auto BMW azul, esto fue descartado ya que los dos cuerpos calcinados pertenecerían a dos personas de entre 30 y 35 años.

Este dato reveló que podría tratarse de Diego Segura y Silvio Vitullo, que están desaparecidos desde el sábado por la mañana en Burzaco. Ambos son mecánicos y amigos. Diego salió de su casa en Alejandro Korn a las 10 de la mañana del sábado. Iba camino a buscar a Silvio a Burzaco. La pareja de Silvio, dijo que la dejó en la casa de su madre a las 11, y se fue. Desde entonces, nada se sabe del paradero de ambos.

En este contexto, la esposa de Silvio David Vitullo reconoció el anillo en uno de los dos cuerpos hallados calcinados en el baúl, por lo que los investigadores creen que las víctimas son los dos mecánicos. Recordemos que tanto Segura como Vitullo son intensamente buscados desde el domingo luego de que se radicara una denuncia por "averiguación de paradero" en la comisaría 4ta. de Almirante Brown.

Esa denuncia fue hecha por la mujer de Segura, con quien tiene cuatro hijos en común, y en la que asentó que el hombre se ausentó de su casa desde las 9 del sábado, cuando salió rumbo a su trabajo en el taller mecánico ubicado en la calle Kellertas al 1400 de Longchamps, donde tenía como empleado a Vitullo. La denunciante contó que intentó llamar a Silvio, alrededor de las 13, porque estaba planificando una fiesta de cumpleaños sorpresa para su marido, pero no logró comunicarse debido a que el celular permanecía apagado. Además, aclaró que su marido no tenía teléfono celular y tampoco utiliza redes sociales.

De acuerdo con la denuncia, la esposa de Segura se preocupó porque pasaron horas sin tener noticias de su marido quien, según ella, nunca se ausentó por tanto tiempo de su casa sin aviso. También señaló a Vitullo como el único amigo al que él frecuenta. El domingo, al advertir que su esposo seguía sin aparecer, la mujer se dirigió al taller mecánico y observó que el auto de su marido se encontraba allí, pero el Peugeot 504 de Vitullo no. Ante esta situación, la denunciante se presentó en la casa del hermano de Vitullo y éste le contó que había hablado con su hermano al mediodía. Incluso, le dijo que se dirigirían hacia Monte Grande para realizar un trabajo de mecánica y que, al finalizar, volverían al taller.

Por último, la denunciante dio detalles de la vestimenta que tenía su marido la última vez que los vio y de los detalles que presenta en su cuerpo. “Hay una confusión con los cuerpos que encontraron”, sostuvo un familiar de Segura y a pesar del anillo que reconoció la esposa de Vitullo, agregó: “No hay nada concreto que diga que son Silvio y Diego”. Por su parte, Cristian, el hermano de Diego, desmintió que el mecánico haya tenido problemas con otras personas: “Nunca tuvo discusiones con nadie, ni con vecinos”. El joven dijo que intentó llamarlo, pero que el teléfono estaba apagado. “Era mi amigo, nos llevábamos re bien. Me duele en el alma. Siempre estoy con él laburando o me lleva a trabajar”, sostuvo.

La mamá de Diego contó que tanto su hijo como Silvio se fueron en un auto Peugeot 504 bordó a hacer un trabajo y que el vehículo todavía no apareció. “Pedimos las cámaras de seguridad, ahí tiene que verse todo, hasta donde fueron y a dónde llegaron. De esto tiene que salir todo”, remarcó. Silvio Vitullo es un apasionado de la música y de los instrumentos. En sus tiempos libres aprovecha para tocar la guitarra eléctrica y la criolla, tal como lo muestra en las redes sociales. Tiene dos hijas chiquitas, es hincha de River y fanático de los tatuajes, ya que se puede ver que tiene varios en diferentes partes del cuerpo.

Diego Segura, es otro fanático de los tatuajes. En el pecho, tiene uno que dice: “Que el dolor de haberte perdido no me quite la alegría de haberte tenido”. Justo por debajo de esta frase tiene escritas las iniciales “E.J.S”. A su vez, en el cuello tiene grabada una estrella. Los dos se fueron el sábado por la mañana en un auto Peugeot 504 bordó para realizar un trabajo y no solo que no hay rastros de ellos, sino que tampoco del vehículo.