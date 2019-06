Mientras los investigadores buscan determinar el detalle de los motivos de la muerte de Lourdes Arangio, la joven de 32 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el barrio de Colegiales, y si el edema pulmonar estuvo relacionado o no con la ingesta de estupefacientes, el único detenido que tienen el caso, Raúl “El Gitano” Devias, rompió el silencio y presentó su descargo.

A lo largo de varias páginas Devias sostuvo que no recuerda el exacto momento en el que Lourdes falleció, como tampoco cuando movió el cuerpo (algo que quedó registrado en las cámaras de seguridad).

Lee más/ El macabro plan del "Gitano" para descartar el cuerpo de Lourdes y el calvario al que la sometió

“No tengo muy claro qué pasos seguimos, pero lo cierto es que todo derivó en lo que puede verse en el video que circula en internet, en el que claramente puede advertirse que no soy la persona que arrastra el cadáver envuelto. Quien lo hace es G, que en su inconsciencia decidió actuar de tal modo, creyendo que me ayudaba. Casi con seguridad esta serie de decisiones erradas se produjo entre el lunes a la noche y el martes a la madrugada”, detalló su abogado.

"Mi cliente, quien tiene problemas de adicción a las drogas, aún no está en condiciones de declarar y lo mejor será una defensa por escrito en la que se le explicará al juez todo lo que sucedió", dijo el letrado Héctor Rodríguez.

"Tomó decisiones equivocadas en una situación de pánico. Pero mover un cadáver no es una conducta delictiva. Si la muerte no tiene una causa violenta, no es encubrimiento", sostuvo el letrado.



El abogado incluso contó que para sacar el cadáver a la calle envuelto en dos frazadas, desde su casa de la calle Céspedes 2947 a la cinta asfáltica, entre dos autos estacionados, "contó con la colaboración de un conocido", cuyos datos aportarán al juzgado.

“El Gitano” además manifestó en reiteradas ocasiones que su ex pareja tenía problemas con las drogas y que ambos consumieron juntos. Además cargó contra Lourdes al sostener que se inyectaba en sangre la cocaína para no desperdiciar nada. También hizo referencia a una tercera persona que lo ayudó a mover el cuerpo de ella.

“Es decir que G arrastró un cuerpo que, claramente, no pertenecía a alguien que hubiera fallecido por acto de violencia alguno, con lo que, insisto, puede haber un juicio de reproche moral, pero no en la esfera del derecho penal”, manifestó.

“Claramente no soy autor de homicidio. La muerte de Lourdes no se produce en un contexto de violencia de género porque ningún hecho de violencia aconteció entre nosotros en estos días de nuestro último encuentro”, se defendió el acusado.