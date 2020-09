Misterio en Retiro: una joven brasileña cayó por el hueco de un ascensor y se mató: investigan si hubo "homicidio culposo"

Una joven brasileña, que estaba radicada en Buenos Aires estudiando medicina en la UBA, perdió la vida al caer por el hueco del ascensor desde el piso 13 en un edificio en el barrio porteño de Retiro. Ana Karolina Fernández tenía 22 años y estaba con su novio y un amigo. Según informaron a BigBang fuentes de la policía de la Ciudad, la causa estaba caratulada en principio como "muerte dudosa", pero ahora el juez de instrucción Manuel de Campos la pasó a "Homicidio culposo". El hecho podría implicar alguna negligencia de parte del técnico encargado de mantenimiento del ascensor. Es de suponer que, precisamente por razones de seguridad, la puerta de un ascensor no se puede abrir si detrás no está el ascensor.

El hecho se hizo público hoy, pero ocurrió el viernes pasado en el edificio de Libertador 654, entre Cerrito y Libertad. La policía interrogó a los dos jóvenes, que relataron que habían estado bebiendo los tres, que Ana se quedó dormida y que, para no molestarla, se fueron a otro sector del departamento. Según el novio y el amigo, luego regresaron, no la encontraron y se asustaron al ver que en el palier privado del living que conduce al ascensor, la puerta estaba abierta. Cuando se acercaron al ascensor y vieron que no estaba, siempre según el testimonio de los jóvenes, sospecharon que la joven había caído por el hueco. Los bomberos encontraron el cuerpo de Ana en el tercer subsuelo del hueco del ascensor.

Según informa Télam, la autopsia estableció que la causa de muerte fueron los múltiples traumatismos que padeció Ana en su caída. Para terminar de forjarse una hipótesis sobre lo ocurrido, el juez pidió pericias al ascensor y pericias toxicológicas a los restos de la joven. En la causa también interviene la fiscal Cinthia Oberlander.



Según lo que pudieron reconstruir los investigadores, la joven fue a tomar algo con unos amigos a un bar de Belgrano. Al terminar con su compromiso intercambió unos mensajes con su novio, que estaba en el departamento de un amigo, en Libertador. Luego, a eso de las dos de la mañana, se tomó un Uber hasta el departamento. Te preguntarás a esta altura por dónde se pasaban la víctima, el novio y el amigo del novio la cuarentena. Es una buena pregunta. .



A pedido del juez De Campos, personal de la comisaría 1A identificó al técnico encargado de mantenimiento del ascensor. Aunque la policía de la Ciudad no lo confirmó, esa podría ser la razón del cambio de carátula de la causa.

El juez De Campos solicitó, además, que le envíen una copia de la grabación del audio de la llamada al 911 realizada por uno de los acompañantes de Ana Karolina, como así también dispuso tomarle declaración testimonial al encargado del edificio y a los vecinos.