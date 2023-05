Misterio, sospechas y desesperación: buscan a una joven de 26 años que desapareció en Almagro

“¿Dónde está Belén?”, exclamaban, entre aplausos, un grupo de estudiantes en la puerta de la sede de la Universidad Nacional de Artes, en referencia a Belén Maidana, la joven que desapareció el 9 de abril y aún no se sabe nada de su paradero.

Belén tiene 26 años, bailarina de profesión y estudiante del Departamento de Folklore en la UNA. Fue vista por última vez en su departamento en el barrio de Almagro, donde familiares, amigos y allegados la buscan desesperadamente. “Ella era una chica educada, normal, le gustaba juntarse con amigos, bailaba danza árabe hace mucho tiempo, empezó a estudiar danza folclórica. Le gustaba las artes”, recordó el tío de Belén, Sebastian, a BigBang.

El que empezó la búsqueda fue el hermano de la joven, porque ella no iba a la casa y no se comunicaba con sus familiares, pero el primero que alertó al joven sobre la ausencia de su hermana fue la ex pareja de la chica de 26 años, quien no solo le comentó sobre la desaparición de Belén, sino que también le contó, tras dos años de noviazgo, que la chica había comenzado a tener actitudes fuera de lo normal.

“Nos enteramos de esto por el ex novio. Dijo que ella empezó con actitudes raras, la echaron del lugar donde vivía y el ex novio la hacía entrar de noche para que duerma, para que se bañe, porque sino estaba en la calle. Después, él le comentó a mi sobrino, el hermano de ella, que la última vez que la vio le habló para llevarla a algún psicólogo, ella no quiso saber nada y después desapareció. Él la ayudaba como un amigo”, manifestó el tío.

Tanto el padre, como el tío de Belén, cuestionaron que la ex pareja de de la joven no hubiera dado aviso antes sobre la situación que atravesaba. “A mí personalmente sí me parece raro que nos venga a decir esta situación. Si sabíamos de esto, íbamos a intervenir”, explicó.

Según la ex pareja de Belén, la joven comenzó a tener una grave adicción a las drogas e incluso llegó a cortarse el pelo con tal de tener plata para volver a consumir. La denuncia de su desaparición se realizó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional N° 9 el 26 de abril por parte de su familia.

El tío de la joven denunció que aún las autoridades no han revisado las cámaras, ni tampoco han llamado a declarar a los familiares o a la ex pareja. Belén Maidana tiene pelo castaño oscuro, corto, como se ve en la foto, según sus allegados, ojos color marrón, tez blanca y mide 1,60. Tiene un tatuaje de una rosa en el antebrazo derecho. “Queremos que muestren las cámaras, por lo menos para saber cómo está vestida. Nosotros estamos al pie del cañón tratando de buscar por todos lados, dentro de lo que podemos, para encontrar la Belén”, dijo al terminar.

En el caso de tener información comunicarse con:

1159194636 - Emanuel (hermano)

1154797476 - Sergio (tío)

1123393042 - Marcelo (padre)