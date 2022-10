Misterio por el crimen de la mujer embarazada en Bahía Blanca: ¿ajuste de cuentas?

Agustina Macarena Castro Suárez tenía 26 años, estaba embarazada de 6 meses y fue brutalmente asesinada en su casa del barrio San Martín, de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Allí, sicarios se pararon frente al domicilio ubicado en una zona de tierra y viviendas precarias, y dispararon contra el frente de la casa hiriendo de muerte a la joven: falleció poco después en el Hospital Municipal junto a su hijo, el cual presentó "insuficiencia placentaria".

El hecho ocurrió este último fin de semana, precisamente este sábado cerca de las 6 de la mañana. En ese momento, al menos dos personas se detuvieron al frente de la casa de Agustina y dispararon. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal local, la a autopsia confirmó que la bala ingresó por el tórax de la joven de 26 años desde el sector izquierdo del cuerpo, le afectó el corazón y el pulmón derecho, y produjo un shock cardiogénico que le provocó la muerte.

A raíz del ataque, Agustina fue trasladada al Hospital Municipal, donde falleció minutos después. La misma autopsia determinó que la mujer estaba cursando un embarazo de entre unas 25 y 27 semanas de gestación. El feto, se explicó, también falleció por insuficiencia placentaria debido al fallecimiento de la madre. La causa quedó en manos del fiscal Jorge Viego, titular de la UFIJ N° 5, y ya tiene dos detenidos que no fueron identificados aún.

El funcionario público había ordenado una serie de medidas para intentar esclarecer el hecho bajo un estricto hermetismo: pidió una serie de pericias en la vivienda de Segunda España al 2.200, junto con el análisis de las cámaras de seguridad y se tomaron testimonios que derivaron en tres allanamientos y en la requisa de un vehículo para recolectar mayores elementos de interés para causa.

De hecho, en los domicilios allanados se secuestraron prendas de vestir, que podrían haber sido utilizada por los posibles autores del hecho, teléfonos celulares que serán peritados y dos armas de fuego. Los dos hombres detenidos, de aproximadamente 30 años, fueron registrados mientras se acercaban a pie hasta uno de los domicilios allanados, luego de que algunos agentes los reconocieran gracias a las imágenes tomadas por una cámara de seguridad.

Según explicaron, se secuestró un auto y dos pistolas 9 milímetros, mismo calibre del proyectil que ingresó al cuerpo de Castro Suárez. "También en la vivienda de la víctima personal de Policía Científica halló varias vainas servidas de armas de fuego que fueron cotejadas con las secuestradas esta tarde en los allanamientos", confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal local.

Por ahora, el fiscal Viego no descarta ninguna hipótesis e intenta averiguar si el blanco del ataque era realmente Agustina o si los disparos tenían como destinatario a su pareja, Pablo Nicolás Barrera, de 27 años, quien convivía con ella en el domicilio y se encontraba junto a ella en el momento del ataque, aunque resultó ileso. El hombre descartó cualquier vínculo con los asesinos de su esposa y aseguro que no se trató de un ajustes de cuenta.

La víctima tenía domicilios registrados en la provincia de Mendoza y en Capital Federal además de Bahía Blanca, era beneficiaria de varios planes sociales, entre ellos la Asignación Universal por Hijo y el Programa Hogar, y -al igual que su pareja- no registraba condenas de primera o segunda instancia en el fuero federal bonaerense o figuran involucrado en fallos similares a lo largo de los últimos cuatro años. “Me arruinaron la vida. Yo no los conocía, sino los hubiera ido a buscar. No se por qué vinieron a hacer esto, dejaron a 3 chiquitos sin su mamá, son unos hijos de mil puta”, señaló Barrera en diálogo con el sitio local La Brújula 24.

El hombre aseguró que ambos estaban durmiendo cuando los agresores dispararon contra la casa. “Lo único que sé es que ya los detuvieron, nosotros estábamos durmiendo cuando pasó, esos hijos de puta me mataron a mi señora”, sentenció.