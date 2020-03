Motines en dos cárceles de Santa Fe: murieron cinco presos durante una protesta por el coronavirus

Dos motines en las cárceles de Coronda y Santa Fe, ocurridos en la tarde del lunes, terminaron con cinco presos muertos. Ambos motines comenzaron de forma simultánea, cuando los reclusos reclamaban mayores medidas de prevención por el coronavirus.

Según indicaron fuentes de la investigación, cuatro internos de la cárcel santafesina del barrio Las Flores murieron este martes después de haber participado de un reclamo por mayores medidas sanitarias en contra de la pandemia.

Las dos primeras muertes ocurrieron durante la madrugada, mientras que las restantes fueron anunciadas a media mañana en el hospital José María Cullen, donde eran atendidos los reclusos heridos de gravedad.

Cárcel de Las Flores pic.twitter.com/Cu0PJjfiRk — Mario Galoppo (@mariogaloppo) March 23, 2020

Del mismo modo, un preso murió y otras cinco personas resultaron heridas durante un motín iniciado en la tarde del lunes en la cárcel de Coronda, ubicada a unos 45 kilómetros de a ciudad de Santa Fe. El secretario de Asuntos Penales de Santa Fe, Walter Gálvez, aclaró que el fallecimiento ocurrió en momentos anteriores al inicio del motín.

Allí, unos 300 presos iniciaron un incendio en uno de los sectores y las imágenes se viralizaron por las redes sociales, cuando los internos lograron acceder a los techos del penal.

Incluso, en un video que se difundió por WathsApp, un hombre habló en representación de sus compañeros y sostuvo que están de acuerdo con la suspensión de las visitas, que se concretó hace varios días, pero denunció que guardiacárceles y otros trabajadores del penal no cumplen con las medidas preventivas.

Esta protesta y la de Las Flores comenzaron al mismo tiempo, y en ambas cárceles hubo graves daños materiales, especialmente en Las Flores, donde hay sectores inutilizados en un 70%, con la rotura total del sistema eléctrico.

Sobre esto, Gálvez indicó que "en Las Flores la situación se tornó incontrolable cuando (los presos) tomaron la farmacia de la cárcel y ahí se mezclaron el consumo (de fármacos) y las grescas. Hubo dos muertos por peleas entre los internos".

Primicia de la carcel de las flores en estos momentos pic.twitter.com/fmxkwFkejn — Alejo (@PavonAlejo) March 23, 2020

En diálogo con radio Brigadier López, el funcionario aclaró que "no hubo fugas, no hubo toma de rehenes y no hubo heridos de parte del personal penitenciario".

Por su parte, el Secretario de Gobierno de la provincia, Arturo Gandolla, confirmó que el motín de Coronda se dio en la zona norte del penal, donde presos federales solicitaron un interlocutor para deponer su actitud, cosa que ocurrió, aunque también mediaron disparos disuasivos con postas de goma.

# MOTIN CARCEL DE PIÑERO # Dos Pabellones se amotinaron en respuesta a lo Ocurrido en CORONDA y LAS FLORES - Tras quema de colchones hubo INTENTO de retomar los pabellones y en la refriega un efectivo del Serv Penitenciario recibió " chuzazo " debiendo ser trasladado al HECA... pic.twitter.com/7KK7FWn5co — Jose Luis Juarez (@JoseljuarezJOSE) March 24, 2020

Otros reclamos

Por otra parte, durante la jornada del lunes se registraron incidentes en dos cárceles bonaerenses: la Unidad 54 Florencio Varela y en la Alcaidía de Batán. Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense confirmaron a Télam que en el pabellón 2 del penal de Florencio Varela, los internos cerraron el acceso, aunque los incidentes finalizaron poco después cuando intervinieron las máximas autoridades penitenciarias y se inició una mediación.

De igual modo, en la Alcaidía de Batán se registró un incidente similar en el Pabellón B, donde los internos rompieron parte de las instalaciones y arrojaron elementos contundentes.