Muerte del soldado Pablo Córdoba en Zapala: la pericia que desmintió el suicidio

El caso de Pablo Jesús Córdoba, el soldado de 20 años que asesinaron hace casi cuatro meses en el Grupo de Artillería 16, en el Regimiento de Zapala, Neuquén, primero se instaló en los medios por la ridiculez de cómo estaba planteado. Según la hipótesis inicial, éste se había suicidado con dos disparos de fusil FAL. Ahora, a partir de nuevas pericias realizadas, se confirmó que es imposible que se haya quitado la vida.

En el medio hubo encubrimiento, presiones, intimidaciones y hasta la orden directa de un general a la familia, de no vincular el caso con la tragedia que vivió Omar Carrasco, porque en su caso todavía no había confirmaciones acerca de qué había sucedido. Pero los hechos son muy difíciles de no mezclar, fundamentalmente porque este crimen que ocurrió el 1° de junio de 2023, además de tener condiciones similares, se dio en el mismo lugar donde asesinaron al otro soldado en 1994.

Al mismo tiempo, la familia denunció ante BigBang los movimientos entre los jerarcas del destacamento, los cuales serían para perpetuar sobre los altos mandos, la impunidad por lo ocurrido. "Tenemos mucha indignación porque hace ya prácticamente un mes, tuvimos conocimiento que se le dio el pase al jefe de la Guarnición de Zapala, el teniente coronel Lamas. Ya se fue de acá ese jefe. Y no tenemos respuestas del por qué de su traslado, en una circunstancia rara, y en un tiempo en el que no se dan pases dentro del Ejército", denunció Natalia Uribe, mamá de Córdoba. "Por otro lado, nos enteramos también que ya salió el pase del teniente coronel Green, que todavía no se va, y del que estaba de oficial de servicio cuando pasó lo de mi hijo, que es el teniente González", agregó.

Al mismo tiempo también apuntó contra otro jerarca: el coronel Chimeno, quien tras asegurarles un vehículo a disposición de la familia, les envió la ambulancia del Ejército en la que transportaron a su hijo agonizando desde el cuartel al hospital de Zapala.

Hubo una pericia muy importante, que es la que descartó que haya sido un suicidio. ¿Cómo tomaron esta novedad?

- Bueno, es la resolución de la ampliación de la autopsia, que es lo que estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo, que en realidad nunca tendríamos que haber estado esperando porque tendrían que haber hecho la autopsia bien la primera vez. Pero bueno, tuvimos que esperar la ampliación, finalmente llegó y deja a las claras que a mi hijo lo mataron. Tiene dos puntos muy importantes, donde dice que mi hijo, sea cual sea el primero de los disparos que recibió, no pudo haber quedado consciente para realizar ningún acto, mucho menos para dispararse. Y hay otro que dice que ambos disparos tenían la autonomía suficiente para provocar la muerte. Es decir que mi hijo hubiese muerto de cualquier manera aunque hubiese recibido un solo disparo.

Son golpes muy duros, porque nosotros venimos diciendo esto desde el primer momento y la ciencia nos está dando la razón. Está certificando todo lo que nosotros venimos planteando, así que tenemos muchas esperanzas de que se sincere la investigación y se empiece a buscar al asesino de mi hijo.

Hubo muchos episodios que denotaron que hubo encubrimiento, inclusive hasta complicidad entre la Justicia y las Fuerzas Armadas. ¿Sentís que esta resolución puede llegar a cambiar esa dinámica?

- Creo que todas las personas que hasta ahora han actuado de manera cómplice y encubridora, van a seguir actuando de la misma manera, pero sé que vamos a llegar a la verdad, porque todo en las pruebas nos indica que a Pablo lo mataron. Además, llegó otra pericia más, que es la de la pólvora en las manos. Mi hijo no tenía pólvora en sus manos, eso es muy contundente a la hora de descartar el suicidio ya de una vez por todas. La gente que está encubriendo esto, la gente que sabe, va a seguir en esa actitud en tanto y en cuanto el juez no sincere la investigación cambiando la carátula de la misma y tomando el rumbo en búsqueda de un asesino.

¿Por qué creés que intentaron ocultar lo que sucedió?

- Yo estoy todavía sin poder entender, si bien yo todo el tiempo estoy con diez mil cosas en la cabeza, tratando de imaginarme qué es lo que hay detrás de todo esto, creo que todo lo que ha venido pasando, la lentitud con la que un juez toma un caso tan brutal y cobarde que han hecho dentro del Ejército. La misma gente del Ejército, que lo tome con tanta liviandad realmente es preocupante, y no me deja entender cuál es la dimensión de todo esto. Pero sé que es algo grave porque si no no hubiesen tantas maniobras para encubrir esto. Los altos mandos del Ejército han mirado para otro lado. No se han acercado siquiera. Y los que se han acercado, que son los los inmediatos de acá de la de la zona, se han acercado de una manera muy intimidatoria. O sea, por eso digo que no alcanzo a dimensionar qué es lo que hay detrás de todo esto, pero sí puedo imaginar que es algo muy grande, que escapa incluso a mi propia imaginación.

¿Cómo fueron esos episodios donde te intimidaron?

- Ellos, en muchas oportunidades que se habían acercado nos hacían referencia a que, primero que nada, su preocupación pasaba por una por una vaina que que faltaba, que es la que encuentran 35 días después del hecho de mi hijo.Y no es menor el dato que esa vaina la encuentran debajo del tronco que estaba al lado del cuerpo de mi hijo, enterrada ahí abajo. O sea que quienes la encontraron tuvieron que levantar un tronco, que es muy pesado, escarbar y encontrar la vaina. No puedo pensar en otra cosa que que alguien la enterró.

¿Sentís que saben lo que ocurrió y que lo están encubriendo para salvar a alguien en particular?

- Yo siempre lo dije. Creo que a mi hijo no lo mató una sola persona, creo que a mi hijo lo redujeron entre varias personas -dos, tres o más- y lo mataron. Y hay mucha gente que sabe, hay muchos cómplices. Yo creo que quienes efectuaron esto no son los directos a encubrir en este caso. Creo que el Ejército está moviéndose porque hay gente más de más arriba para encubrir.

El domingo se van a cumplir cuatro meses del fallecimiento de tu hijo. ¿Qué es lo que sigue en términos judiciales en la causa?

- Ahora surgieron algunas líneas investigativas, estamos esperando que se profundicen seriamente y que den un resultado positivo, al menos apuntando a algún cómplice para que todo esto destape la olla. En memoria de mi hijo, al cumplirse cuatro meses, el sábado estamos convocando una marcha de antorchas a las 23:30 y, pasada la media noche, prenderemos las antorchas para recordarlo y pedir justicia.

¿Cómo fue la ayuda y la solidaridad de la gente? ¿Hay alguien a quien quieras agradecerle?

- He tenido mucho acompañamiento de la sociedad de Zapala. Solo de la sociedad. Ni siquiera del intendente ni de nadie a cargo, nadie se ha acercado, es como que todos miran para otro lado. El gobernador de la provincia tampoco ha tenido ninguna comunicación conmigo, pero bueno, como yo siempre digo, todo esto es un escalón al que nosotros tendríamos digamos acceso siempre y cuando el intendente se diera por enterado de lo que está pasando en su ciudad. Así que acompañamiento sólo de la sociedad, a quienes le agradezco muchísimo.

¿Qué crees que te que te diría tu hijo en el marco de toda esta peleas que estás dando?

- Mi hijo me diría lo que siempre me dijo, que soy una gran mujer y luchadora ,que soy una guerrera. Y me pediría que no llore tanto, seguramente. Cada vez que lloro le pido a él que me perdone porque sé que a él no le gustaba verme llorar, pero es muy difícil, es muy duro para mí tener que imaginarme una vida sin Pablo. Es al día de hoy que no lo puedo hacer y que no puedo entender que esto nos esté pasando nosotros. Esto siempre lo vi en la tele. Nunca vi que alguien real podía estar llegando a sufrir algo así. No sé cómo explicar el dolor que estoy sintiendo, no me lo pude imaginar nunca en mi vida. Pero sé que mi hijo es el que me da la fortaleza para emprender en todo lo que hago, toda nuestra lucha.

Este camino nos lo está iluminando él, seguramente. Y seguramente lo único que debe estar deseando es que su papá y yo no lloremos tanto, porque estamos destrozados realmente y sé que está sufriendo mucho por no poder estar acá con su hermana y darle un abrazo cada vez que me que mi hija se desmorona.

¿Qué mensaje tenés para quienes quisieron encubrir lo que sucedió y que afirmaron que era un suicidio?



- Ojalá que sean destituidos de la institución, han manchado una institución a la cual pertenecía a mi hijo, de la cual está muy orgulloso. En la cual él amaba y quería pertenecer toda su vida. Ojalá los destituyan porque todos han sido responsables de lo que le pasó a mi hijo y tiene que tener una consecuencia su mal accionar y su forma de expresar un hecho que ni siquiera ellos tenían claridad. Porque o no tenían conocimiento de lo que estaba pasando o saben lo que ocurrió y por eso quisieron instalar esta idea del suicidio de esta manera. No sé cómo explicarte lo que siento en este momento.

El caso hace recordar inevitablemente al soldado (Omar) Carrasco. ¿Qué te genera esa comparación?

- Volviendo un poquito al tema de las intimidaciones que nosotros tuvimos, una de las cosas era eso. Nos planteaban en todo momento que nosotros podíamos hablar con quien quisiéramos, pero no podíamos hacer la comparación del caso de mi hijo con el caso de Carrasco, ya que, en palabras del General Tabia que dijo que "en el caso Carrasco se encubrió todo, y acá todavía no se sabe". Él decía que hay medios que, de manera maliciosa, quieren comparar estos dos casos. Y la verdad que no creo que sea una una manera maliciosa de comparar casos, sino que hay muchas coincidencias. No sólo el lugar físico donde encontraron a mi hijo, que es el mismo cuartel, que es la misma guarnición, sino todo el accionar, que hubo después. Un encubrimiento, plantaron evidencia desviaron la mirada, del soldado Carrasco dijeron que había sido un desertor, de mi hijo decían que es un suicida. Hay muchas cosas que se comparan a ese caso, y no voy a dejar de compararlo, aunque venga cualquier persona y me lo diga.