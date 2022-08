Muertes de bebés en Córdoba: ¿el ex ministro de Salud puede ser imputado?

En las próximas horas podría haber nuevos imputados por las muertes de al menos cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba. En total serían 13 los casos que se estudian, ya que no solo se analizan los cinco bebés recién nacidos fallecidos sino que además el fiscal de instrucción Raúl Garzón está trabajando en casos de otras víctimas que sufrieron serias consecuencias y sobrevivieron.

La causa tiene como imputadas a la enfermera Brenda Agüero y a tres ex directivos del Neonatal, una de ellas es la ex directora, Liliana Asís, quienes se encuentran acusados por responsabilidades mediatas, vinculadas a su función, como la omisión de deberes de funcionario público. De acuerdo con los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y dos el 6 de junio de este año.

Los resultados de la autopsia concluyeron que dos de los cinco bebés murieron a poco de nacer en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo como consecuencia de "exceso de potasio" que fue "inyectado de manera intencional". Según el informe de la autopsia, "se detectaron sustancias tóxicas incompatibles con la vida". "Esto excluye la posibilidad de mala praxis o error”, sostuvo Carlos Nayi, uno de los abogados de las víctimas.

El pasado viernes, un grupo de mamás de los bebés fallecidos se reunió el fiscal Garzón, dieron detalles de sus experiencias en el neonatal y apuntaron contra la enfermera: "Es un monstruo". Incluso, Damaris Bustamante, cuyo bebé falleció el pasado 23 de abril, reconoció directamente a Agüero como la responsable de la muerte de su hijo. Además, denunció maltrato por parte de la auxiliar de salud y aseguró que la puede reconocer físicamente.

De acuerdo con Damaris, la enfermera la "maltrató" durante su estadía en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo. "Tengo pruebas de los moretones, fotos. Tengo informes del daño psicológico que ella me causó. Estoy segura de que se trata de ella, la reconozco físicamente, estuvo en sala de preparto, de parto, de recuperación, de UTI. Tuvo contacto conmigo, con mi bebé", denunció.

Y agregó: "Después entró a sala común a decirme que lamentaba mucho lo de mi hijo, me llamó mucho la atención que fuera amable después de tanto maltrato. Para mí, ella no hizo esto sola. Es un monstruo, las cosas que ella me dijo no se las deseo a nadie”. En tanto, Vanesa Cáceres, cuyo bebé fue el primero en fallecer en el Neonatal, afirmó: “Por primera vez, nos vamos con un poco de paz. El fiscal es un hombre comprometido. A nosotras nos da seguridad y confianza”,

Bajo este panorama, Garzón aseguró que pueden haber nuevas personas imputadas en las próximas horas. "Es tan probables como el avance de las pruebas, no se descarta ninguna otra responsabilidad", advirtieron desde la fiscalía. Hasta el momento, la enfermera Agüero es la única detenida e imputada vinculada directamente con los fallecimientos, en una causa en la que además se investiga lo sucedido con otros ochos bebés que sobrevivieron.

Garzón explicó que la causa tiene dos ejes centrales: "Uno lo que ha pasado concretamente con cada bebé y esperemos tener una respuesta plena y total" y el otro "en lo que hace al ámbito de la responsabilidad funcional y eso lo digo clarito". "Las responsabilidades funcionales hasta dónde deben llegar, conforme la prueba", explicó el funcionario público.

Estos casos derivaron en la renuncia del ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, quien decidió dar un paso al costado tras el gran número de críticas y cuestionamientos que recibió por no haber denunciado en su momento las muertes ocurridas entre marzo y junio de este año. Pocos minutos después, el gobierno provincial informó por las redes sociales que se designó a Gabriela Barbás como nueva titular de la cartera sanitaria.

Consultado sobre el futuro del ex funcionario, Garzón advirtió que puede, o no, ser imputado. "Eso me lo va a marcar la prueba", dijo y continuó: "Cuando yo tenga elementos le voy a decir a quien deba ser: 'Señor, venga, ejerza su derecho, se le atribuye tal o cual conducta. Existen diferentes elementos probatorios que van permitiendo llamar a una persona, El destinatario de la respuesta judicial, que es grande y que pesa sobre la Justicia toda, está dirigida a esas madres de esos niñitos que ya no están y los que sobrevivieron. Ellos son los protagonistas a los que uno les debe, por encima de todo, una respuesta".

Asimismo, aseguró que no siente "presiones" externas para avanzar con la investigación. "Más que presión yo diría compromiso y estigma, serían las dos palabras que siento en este momento. Eso me impulsa al trabajo serio", aclaró. "En este momento se investigan cinco muertes y ocho que sobrevivieron pero también he dicho que se secuestraron historias clínicas de otros fallecidos en ese periodo y todo es motivo de evaluación por los cuerpos médicos", relató acerca de otros posibles casos vinculados en el lugar. Además, admitió que "sin dudas que el tiempo transcurrido resta posibilidad de avanzar científicamente en resultados".

El siguiente paso en la investigación dependerá de las pericias psicológicas y psiquiátricas a la que deberá ser sometida la enfermera detenida por órdenes del fiscal. Los resultados preliminares de la autopsia de dos bebés nacidos el 6 de junio último concluyeron en que los decesos ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia" que fue causado por "por exceso de potasio inyectado de manera intencional", ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes. Por ahora, las mamás están convencidas de que Agüero fue la que asesinó a los bebés, aunque Damaris aclara. “No creo que haya sido sola. La creo capaz de haber hecho algo así, es un monstruo por las cosas que me dijo”.