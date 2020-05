Murió Barreda a los 83 años: cómo fueron sus últimos días en un geriátrico de José C. Paz

El cuádruple femicida Ricardo Barreda falleció en la tarde del domingo de un paro respiratorio. Tenía 83 años y estaba viviendo en un geriátrico de José C. Paz. Se encontraba en libertad condicional por el asesinato de su mujer, Gladys McDonald; sus dos hijas, Cecilia y Adriana; y su suegra, Elena Arreche.

"Tenía un mal estado general, sufrió un paro cardiorespiratorio. Estaba parcialmente lúcido, no tenía problemas con las personas del lugar. Se lo veía tranquilo", confió una fuente del asilo al portal Infobae. La última vez que se lo había visto en público fue en junio del año pasado, cuando manifestó su malestar al encontrarse con un periodista que comenzó a grabar la que ahora será conocida como su última entrevista.

El periodista Marcelo Costanzo lo encontró en las calles de San Martín y no dudó en grabar toda la conversación. Comenzó el diálogo asegurando que estaba interesado en conocer su versión de los hechos. El cuádruple femicida se mostró esquivo.

Costanzo: “A mí me interesa su historia”

Barreda: “A mí no”

Costanzo: “Cuénteme por qué está en San Martín nada más. Eso sólo quiero saber”

Barreda: “Porque yo estaba en General Rodríguez y de ahí vine a parar a San Martín”

Costanzo: “¿Cómo está usted después de todo lo que pasó?”

Barreda: “Bien”

Costanzo: “¿Está arrepentido? ¿Qué siente hoy?”

Barreda: “Son cosas que no quiero volver atrás con eso”

En ese momento, el cuádruple femicida intentó dar por terminado el diálogo. Pero el periodista resistió: “Lo conozco hace mucho porque yo vivía en La Plata. Mi pregunta es esa: ¿qué piensa hoy Bareda?”. “Muchas cosas”, retrucó.

Costanzo: “¿Qué? Cuénteme que a mí me interesa”.

Barreda: “No, no, no; es que a mí no me gusta revolver. Cuando uno revuelve mierda sale mal olor”.

Costanzo: “Nunca lo escuchamos arrepentido”.

Barreda: “No”.

Costanzo: “¿No está arrepentido?”.

Barreda: “No, me duele mucho”.

Costanzo: “¿Hoy piensa en qué, Barreda?”.

Barreda: “No sé”.

Costanzo: “¿En sus hijas?”.

Barreda: “No pienso en nada”.

Mientras lo acompañaba en su caminata, el periodista le preguntó si vivía en San Martín. “Sí, vivo acá. Todos me conocen. Me tratan bien”.

Barreda: “Los vecinos me esperan, me llevan a un lado, a otro; me invitan”.

Costanzo: “En ningún momento lo critican”.

Barreda: “No, alguno lo hará”.

Costanzo: “¿De salud cómo está?”

Barreda: “Y… son muchos años”.

Costanzo: “¿Piensa en volver a La Plata?”.

Barreda: “Sí, en cualquier momento”.

Costanzo: “Su casa está con el tema de remate por las deudas, ¿sabe eso?”.

Barreda: “No”.

Costanzo: “Los medios de comunicación sabe que están atrás suyo, ¿qué les diría a los medios que lo buscan?”.

Barreda: “Que me dejen de hinchar las pelotas. No hay cosa que no sepan”.

“Estoy muy arrepentido de lo que hice”, reconoció sobre el final de la nota, al tiempo que aseguró que si pudiera volver el tiempo atrás no cometería el crimen. “No quiero hablar más, no me entiende usted. La gente es pesada, es cargosa”, resistió el femicida.

Nadie me pregunta por el crimen porque son todos lo suficientemente cautos para no andar haciendo preguntas irritantes"

Irritado por las preguntas, Barreda le aseguró al periodista que nadie le pregunta sobre el cuádruple crimen. “Porque son todos lo suficientemente cautos para no andar haciendo preguntas irritantes”, amenazó, al tiempo que se despidió con un amenazante: “Usted me irrita ya”.