Murió en su depto y su novio dijo que se suicidió: los vecinos escucharon gritos y disparos

El cuerpo de Araceli Denise Aracena Frassa fue encontrado en las últimas horas con un disparo en la cabeza. La pareja de la joven, el único testigo que encontraron los efectivos en el departamento el barrio porteño de Balvanera donde vivía la víctima, aseguró que ella se quitó la vida en medio de una discusión. No obstante, no descartan ninguna hipótesis e investigan un posible femicidio.

El tono elevado de la pelea entre la pareja fue lo primero que llamó la atención de los vecinos de la calle Alsina al 2200, y la preocupación se transformó en pánico cuando los gritos se silenciaron de repente tras la detonación de un arma de fuego.

Tras un llamado al 911, un grupo de agentes de la Comisaría Vecinal 3A se movilizó hasta la escena y fue recibido por el novio de la mujer, un integrante de la Policía Federal Argentina que por el momento es el único sospechoso en la causa.

La joven tenía 21 años, había sido reina de los estudiantes de la ciudad salteña de General Enrique Mosconi y actualmente trabajaba en la fuerza de seguridad porteña. La trasladaron de urgencia al hospital Ramos Mejía, pero murió minutos después de llegar por la hemorragia causada por el balazo.

En primera instancia la causa fue caratulada como “tentativa de suicidio” y es investigada por la Fiscalía Criminal y Correccional N°38, a cargo del fiscal Juan Pedro Zoni. Sin embargo, no se descarta que Araceli haya sido víctima de un femicidio.

El Dolor de sus amigos y familiares

Muchos familiares y amigos despidieron a Araceli en las redes sociales. “Descansá en paz, hija mía”, escribió su padre, Armando Aracena, el viernes pasado, junto con una serie de fotos que publicó en su perfil de Facebook.

Por su parte, una amiga de la mujer apuntó directamente las sospechas contra su pareja a través de un extenso y conmovedor mensaje en la misma red. “Jamás me imaginé que me iba a tocar de cerca un dolor tan grande como la pérdida de una amiga , hermana de corazón. Esta vez, ELLA, es noticia”, escribió.

“Ayer fueron otras mujeres y cada día hacia atrás y hacia adelante, fueron y serán otras. Todas formando parte del listado ‘hallada sin vida’. Muchas habrán recorrido caminos similares, perdiendo sus derechos y sus vidas de a poco. Primero en manos de sus abusadores, que se apoderan de sus vidas para convertirlas en verdaderas pesadillas. Luego, estamos nosotros, la sociedad, que evitamos involucrarnos mirando para otro lado. Las matamos con nuestra insensibilidad. Somos una sociedad con el cuerpo enfermo y el alma rota, nos acostumbramos a llevar la violencia en las venas como un veneno que aceptamos y nos mantiene adormecidos”, agregó.

“Hoy es ARACELI, y por más que la declaración de su pareja dijera que fue un suicidó YO NO LE CREO porque la única VÍCTIMA es ELLA. Levantemos la voz por los casos que no pudimos evitar, pidamos justicia, pero honremos la memoria de las víctimas salvando a alguien que se encuentre en la misma situación de la que ellas no pudieron escapar. No esperemos llegar al momento de tener que acariciar un cajón. Ni una menos será una realidad cuando no haya Ni una denuncia subestimada nunca más, Ni una mirada indiferente nunca más, Ni una voz silenciada nunca más, Ni una señal no advertida nunca más”, cerró su amiga.