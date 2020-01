Murió el hombre que había asesinado a martillazos a la candidata a concejal de Pilar

El hombre que estaba detenido por el femicidio de su esposa, una abogada y ex candidata a concejal por el Frente de Todos de Pilar a la que asesinó a martillazos, murió en el hospital Alberto Balestrini de Ciudad Evita. a raíz de la lesión en el cuello que se provocó tras cometer el crimen. Matías Bernal, de 37 años, tuvo una infección y falleció. Estaba acusado de haber asesinado de 18 martillazos en la cara y la cabeza a su esposa María Laura Sirera, de 34, madre de sus dos hijos, luego de una discusión relacionada con la separación.



Según informó Télam, en las últimas semanas Bernal no quería comer y se arrancaba el suero. La fiscal Carballido lo había imputado por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio". El hombre no reconoció la autoría del crimen: expresó por escrito que no sabía que Sirera había muerto y reconoció que habían discutido, pero no dio detalles. El femicidio fue descubierto cerca de las 18 del jueves 19 de diciembre, cuando un vecino alertó a la policía por el hallazgo de un Ford Ka detenido en la esquina de las calles Bahía Redonda y Henry Martin, en Derqu. En el interior del auto había un hombre desmayado con un corte en el cuello.



Los policías advirtieron la gravedad de la herida y decidieron llevarlo al hospital de Derqui, donde fue internado de urgencia. Una vez que lo identificaron, fueron a su casa, a la altura del kilómetro 52 de la ruta 8, en Pilar: allí se encontraron con familiares de Sirera, muy preocupados porque no tenían noticias de ella. Cuando abrieron la puerta hallaron el cadáver de María Laura, tirada en el piso, boca abajo. La habían golpeado 18 veces, en la cara y en la cabeza, con un martillo, hasta provocarle hundimiento de cráneo. De acuerdo con la autopsia, la habían asesinado unas diez horas antes del hallazgo.



Bernal y María Laura tenían dos hijos varones de 6 y 8 años que estaban en la casa de los abuelos al momento del crimen. La pareja se estaba separando y habían decidido alternar por un tiempo quién dormía en casa y quién no. María Laura era abogada, trabajaba en el organismo municipal de Defensa del Consumidor municipal y había integrado la lista de concejales del Frente de Todos. Bernal también es un reconocido militante del peronismo en Pilar: años atrás fue consejero escolar y trabajaba como distribuidor en una compañía de alimentos.