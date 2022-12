Nafta, audios claves y la presencia de la bonaerense: "Estoy destrozada, quiero que Lucas regrese sano"

Se cumplieron 18 días de la desaparición de Lucas Escalante, de 26 años, y su paradero sigue siendo un misterio. "Estoy destrozada. No puedo ni hablar. Quiero justicia por Lautaro y que mi hijo regrese sano", expresó con lágrimas en sus ojos Marcela Vázquez, mamá del joven desaparecido. Él y Lautaro Morello, de 18, quien apareció "asfixiado" en Guernica, se fueron a bordo de su auto marca BMW de color azul, luego del partido que la Argentina le ganó a Países Bajos.

Al día siguiente, sábado 10 de diciembre, se encontró el BMW incinerado a un costado de la ruta 6, en la zona platense de Abasto, pero no había rastros de los jóvenes. Hasta que el cuerpo de Lautaro fue encontrado más de una semana después quemado en un descampado cercano a la autopista del Buen Ayre. Fue reconocido por su familia en la morgue judicial. La causa de muerte fue “asfixia mecánica”.

Antes del reconocimiento del cadáver, los investigadores ya sospechaban que se trataba de Lautaro porque se encontraron varios elementos similares a los que llevaba el joven el día de su desaparición: junto al cuerpo hallaron zapatillas marca Vans negras, una bermuda de jean y la camiseta de la Selección argentina. Pero su amigo, Lucas, todavía continúa siendo buscado por las autoridades.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En las últimas horas, familiares del joven desaparecido se concentraron en la puerta de las oficinas del Ministerio Público, ubicadas sobre la avenida Presidente Perón al 400 para pedir por la "aparición con vida de Lucas" y que se deje de "encubrir" a la policía", a la vez que sostenían pancartas con imágenes del rostro del joven desaparecido, las cuales decían "Nos falta Lucas" y "Tu familia te espera".

En ese contexto, Romina, hermana de Lucas, en una conferencia de prensa improvisada en la entrada de la fiscalía, afirmó: "Queremos Justicia por Lautaro y aparición con vida ya de Lucas. Basta de encubrir a la policía. Acá hay un policía implicado y necesitamos que se mueva lo que se tenga que mover para que Lucas aparezca ya".

Además, la mujer hizo referencia al hallazgo de restos humanos en el interior de una bolsa encontrada el viernes pasado en la localidad de Brandsen, y negó que pertenezcan a su hermano. "Nosotros nos enteramos por las noticias lo del hallazgo de los restos óseos. Nos dijeron que se trataba de restos humanos de vieja data que no coincidían con la desaparición de Lucas", precisó Romina.

La hermana de Escalante también se refirió al curso de la investigación y los rastrillajes: "Estamos cansados de esperar, estamos cansados de que sea todo tan lento. Necesitamos que se avance. Vamos a hacer ruido, difundir, para que se haga algo. Esto nos moviliza a todos. Esto no puede quedar impune".

Por otra parte, la hermana de Lucas apuntó contra los dos detenidos por el crimen de su amigo Lautaro e indicó que para ella "hay más personas involucradas". "Sabemos que estas dos personas que están detenidas claramente tienen algo que ver. No cualquiera firma una acusación contra él y se queda en el calabozo tranquilo sin hablar y sin declarar. No declaran. Sé que están en su derecho, pero hay dos familias desesperadas que necesitan saber la verdad", dijo.

Y sumó: "Para mí, debe haber más personas involucradas. Mi hermano es un chico grandote. Es imposible que los hayan agarrado a él y a Lautaro solo dos personas".

El hijo del comisario de la Bonaerense

La joven hizo referencia puntual a Cristian Centurión, hijo de un comisario mayor y cadete de la fuerza, y su primo, Maximiliano Centurión, detenidos el viernes 16 pasado luego del análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular.

Es que los últimos registros de las comunicaciones de Lucas coinciden en el día y el horario con la zona del domicilio de Cristian Centurión, ubicado en la localidad de La Capilla, partido de Florencio Varela. De hecho, la Justicia ya dio por probado que Lucas y Lautaro fueron a la casa del hijo del comisario. Se sabe que llegaron ahí porque hay una cámara que los toma en las inmediaciones y un vecino que declaró haberlos visto preguntando por el lugar.

En las imágenes se ve que el 10 de diciembre a las 0.30, Centurión llegó a una estación de servicio con un Peugeot 208 que le pertenece a su madre y cargó combustible en un bidón. Es decir, no pasó mucho tiempo entre el encuentro y la adquisición de la nafta: llamativamente el BMW fue incinerado y hallado ese mismo sábado 10 de diciembre y el cuerpo de Lautaro apareció semi calcinado una semana después al costado de una ruta en Guernica.

Al respecto de Cristian, Romina informó que había contactado a su hermano "a fines de 2020 por Instagram". "A Lucas no le pareció extraño que le hable porque mucha gente le hablaba para elogiarle el auto. Cristian dijo que si quería le hacía la gauchada de vales de nafta porque su papá lo conseguía", agregó la mujer.

La fiscal Mariana Dongiovanni imputó a los primos Centurión por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento” en perjuicio de Morello. Para la funcionaria, "el día 9 de diciembre del 2022, a las 23:00 horas, al menos dos sujetos del sexo masculino, posteriormente identificados como Cristian Alejandro Centurión y Maximiliano Tomás Centurión, estrangularon y propinaron golpes a Lautaro Tomás Morello, con claras intenciones de darle muerte".

De acuerdo a la acusación ambos le provocaron a la víctima "múltiples heridas en su cráneo y mandíbula, causándole finalmente su óbito por estrangulamiento (…), ocasionándole así de forma deliberada un desmedido sufrimiento (…) y aprovechándose del estado de indefensión del mismo, para luego disponer del cuerpo e incinerar sus restos, en una zona rural” de la localidad de Guernica".

Morello y Escalante fueron vistos por última vez el pasado viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando el segundo pasó a buscar al otro para salir a festejar el triunfo de la Selección argentina en un partido del Mundial de Qatar a en bordo de un auto que al día siguiente apareció incendiado. El cuerpo de Morello fue encontrado cerca de las 21.30 del jueves 15 a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, recostado boca abajo, "semicalcinado y en avanzado estado de descomposición" y, según la autopsia, la muerte se produjo por "asfixia mecánica", ente 7 y 15 días antes del hallazgo.

Los últimos audios de Lucas y la pista de la nafta gratuita

En las últimas horas se dieron a conocer fragmentos de los últimos audios que envió Lucas desde su teléfono y que fueron claves para dar con la pista del hijo del comisario de la Bonaerense. “Me estoy yendo para (Florencio) Varela. Hace un rato llegué a casa. Me iba a quedar en casa, pero hay un chabón que me da nafta, pero la tengo que ir a buscar hasta Los Pinos, un poquito más lejos. Pero, bueno, la nafta gratis sirve y, bueno, estoy yendo”, dice Lucas en uno de los audios.

En las escuchas se puede oír como Lucas le cuenta a uno de sus amigos que conseguía el combustible gratuito. “Encima, tengo que ir porque me van a regalar vales de nafta y re zafo”, explicó. Cuando el otro joven le preguntó cómo accedía a ese beneficio, detalló sobre la gente que le proveía los tickets: “Me dijo: ‘Solamente con vos hacemos esto’. Listo, me re sirve”.

Mariana Dongiovanni, fiscal de la causa, sospecha que detrás del asesinato de Lautaro y la desaparición de Lucas anida un posible negocio sucio con los vales de nafta que la Policía bonaerense recibe para cargar los tanques de los patrulleros. Aunque esta pista se encuentra bajo investigación, la familia Morello cree que la víctima “vio algo que no tenía que ver”. “Mi sobrino estuvo en el lugar equivocado, pero no sabemos qué pasó y no entendemos por qué lo mataron”, sostuvo Noelia, tía de Lautaro.