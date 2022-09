Nahir cumplió años y no la pasó sola en prisión: de bombones a rosas rojas, los regalos que recibió

A pesar de que pasa sus días en la Unidad Penal Número 6 de Paraná, tras haber sido condenada por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo en 2018, en las últimas horas Nahir Galarza cumplió años y lo festejó en la cárcel, donde recibió la visita de su familia y de un misterioso joven.

A diferencia de lo que ocurría durante la pandemia, que no se podían recibir visitas, ahora la joven pasó su cumpleaños número 24 acompañada de su mamá y su hermano, quienes quisieron saludarla en su día, tal como lo vienen haciendo ya hace años.

De hecho, estuvo feliz de haber visto a su mamá Yamina y su hermano Aaron, aunque al que no quiere ver ni escuchar es a su padre Marcelo Galarza, a quien hace algunos meses acusó públicamente de ser el verdadero asesino de Pastorizzo.

Incluso, por medio de la abogada Raquel Hermida Leyenda, dijo que es inocente y que fue su papá el que le disparó a su novio esa madrugada en la que ocurrió el crimen en la ciudad de Gualeguaychú. ”Nahir quiere cambiarse el apellido de forma urgente. También se lo dijo a la psicóloga y a la psiquiatra de la cárcel y le aconsejaron ver a la asistente social. Insiste en que el padre fue el tirador y que ella es inocente”, dijo hace unas semanas la letrada de la Fundación Red de Contención.

Si bien esas afirmaciones no pudieron ser comprobadas, al menos hasta ahora, lo cierto es que Nahir está muy enojada con su padre, y tiene decidido no verlo más.

A pesar de lo negativo, igual la joven pasó un buen día en prisión, rodeada de su familia y con una sorpresiva visita. ”Nahir pasó un lindo día, pese a todo. Le hizo muy bien recibir a su familia”, le dijo un allegado a Nahir a Infobae.

Por lo que contaron al medio, la detenida recibió como regalos libros y bombones, aunque no pasó nada desapercibido el ramo de 24 rosas rojas que apareció en la unidad penal.

Aunque Nahir asegura que no está de novia, parece que el joven que le hizo el obsequio la visita hace ya varios años en prisión, pero que incluso la veía antes, cuando el crimen no había ocurrido. "Venía de Madrid hasta que en enero de este año decidió quedarse por ella. Es enamorado, no es un novio”, aclararon desde el entorno de la joven.

Más allá de que Galarza está en prisión hace 4 años, esta no es la primera vez que se le conoce una pareja, ya que años atrás se puso a salir con Matías Caudana, luego investigado por participar como “asistente” en el tráfico de drogas que realizaba su padre, Gonzalo Caudana.

En esa relación, en octubre de 2019 la joven aseguró que estaba embarazada, aunque luego eso fue desmentido tras realizarse un chequeo médico.