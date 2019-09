Nahir Galarza confirmó que recibió propuestas para hacer una serie sobre su vida

A comienzos de esta semana, BigBang adelantó que algunas productoras y editoriales están interesadas en contar la historia de Nahir Galarza y, lógicamente, el caso que la llevó a ser la mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua en el país por “homicidio calificado por una relación de pareja”.

Según pudo saber este portal, productoras como Pampa Films/Turner (a cargo de la serie de Monzón que finalizó el lunes), NBC Universal Telemundo (que adquirió la totalidad de Underground y que estará a cargo de El Marginal a partir de ahora) y Nippur Internacional (la cual actualmente desarrolla la serie policial, Mentes Criminales), son algunas de las interesadas.

También existió el contacto de un ex productor de CQC, que estuvo a cargo del programa de MTV Caniggia libre, que les ofreció a los allegados de la joven la posibilidad de hacer un reality show desde la cárcel. “Se me ocurrió contar un poco el reality dentro de una cárcel…de cómo lograr hacer lo que uno quiere en un marco no tan amigable como el de la cárcel”, les propuso.

Lo cierto es que en las últimas horas, Nahir fue consultada sobre la posibilidad de que su caso y el de Fernando Pastorizzo –el joven al que asesinó de dos disparos en diciembre de 2017- sean llevados a la pantalla y confirmó que recibió propuestas de ese estilo, pero en el pasado. "Recibí propuestas para una película o algo parecido, pero no ahora, sino el año pasado", dijo.

En diálogo con el portal Ahora y con el canal 9 de Entre Ríos, la joven de 20 años aseguró que en su momento no aceptó porque "no quería contar nada", pero que ahora la idea "la seduce" y no descartó la posibilidad de colaborar en una ficción sobre ella. Claro está, advirtió que si se produce una serie o película "sin hablar" con ella primero, el contenido "será todo una mentira".

"Ya han hecho un libro [sin su consentimiento], no dudo que ahora hagan otra cosa. Pero si lo hacen, va a ser todo una mentira, porque si no hablan conmigo, ¿qué van a decir? Capaz que ya lo están haciendo y yo ni me enteré", sentenció la condenada a perpetua.

Nahir Galarza deberá pasar los próximos 34 años en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de Paraná, tras asesinar su novio, Facundo Pastorizzo, a las 5:10 y 5:15 del viernes 29 de diciembre de 2017, de dos disparos.