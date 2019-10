Nahir Galarza dijo que está embarazada, pero el Servicio Penitenciario lo desmintió

Nahir Galarza aseguró que está embarazada de cinco meses. La joven de 21 años condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo, cometido en 2017, dijo que no sabe quién es el padre, y agregó que lo ocultó porque le daba miedo que la envíen al pabellón de madres, en la prisión de Concepción Arenal, donde actualmente está detenida.

Sin embargo, el Servicio Penitenciario de la provincia de Entre Ríos negó esta tarde que la novedad fuera cierta. Marcelo Sánchez, el titular del organismo negó que la joven estuviera esperando un beb.

Galarza había dicho que ocultó el embarazo “por miedo”. “Quiero cuidar a mi bebé”, le dijo al periodista Elías Moreira Aliendo la joven condenada a perpetua por el crimen de Pastorizzo. Su abogado defensor, José Ostolaza, reveló que Nahir tuvo dos pérdidas en pocos días, pero que en las últimas horas la joven sufrió fuertes dolores y una importante pérdida de sangre.

Ostolaza además indicó que este viernes temprano se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia para solicitar atención médica urgente para la joven, e indicó que si bien está embarazada de cinco meses, aún no se hizo ningún estudio médico al respecto. La propia Nahir habló sobre el embarazo y dijo que su compañera de celda Yanina Soledad Lescano, a quien definió semanas atrás como su “hermana de la otra vida”, le dio algunos consejos. Pero todo fue un invento.

“Me ayuda porque yo no tengo ni idea y ella es mamá. Me contiene y me da consejos, me hace sentir bien. Se lo dije porque me generaba tranquilidad que ella, que está conmigo, lo supiera”, reveló Galarza desde la cárcel, en una entrevista en la que además reveló que se dio cuenta del embarazo a los dos meses, porque le dejó de “venir el período”.

Sin embargo, Nahir Galarza sorprendió al asegurar que desconoce quién es el padre, aunque suponía que había sido durante una de las visitas higiénicas que habría tenido en los últimos meses. En este sentido, relató que Matías Caudana, el joven que se había acercado a ella y con quien se dijo que tenía un noviazgo, no fue la única persona con la que se vio.

“Matías Caudana no fue el único con el que me vi, tengo otros amigos, compañeros, gente nueva que he conocido”, detalló la joven detenida y condenada a perpetua. Además, Nahir agregó: “Quiero que sea feliz, que nunca tenga que pasar por nada de lo que yo viví”. “Estoy bien acá, contenida, tengo miedo de que me lleven a otro lado, por eso también no lo contaba”, señaló.