Nahir Galarza y el boquete en su celda: investigan si planeaba fugarse en la madrugada de Año Nuevo

Las autoridades del Servicio Penitenciario de Entre Ríos decidieron el traslado de Nahir Galarza a una celda especial, después de que los efectivos del penal de mujeres de Paraná encontraran el último día del año un boquete en el calabozo de la joven condenada a cadena perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo. Investigan si pudo haber sido ella quien lo construyó para fugarse durante la madrugada de Año Nuevo. El otro intento de escape fallido de la asesina.

Fuentes del penal confirmaron que encontraron el hueco en el techo de la celda de Galarza y buscan determinar si pudo haber sido construido por Galarza y algunas de sus compañeras de prisión. De acuerdo a lo reportado por medio local Diario Uno, el boquete estaba "casi listo" para permitir el escape del penal, dado que lo único que lo impedía era una malla de sima.

Las autoridades no sólo decidieron trasladar a Galarza y a tres de sus compañeras de penal, sino que además se reforzó la vigilancia. En las próximas horas esperan poder determinar la antigüedad del boquete y se analizan duras sanciones disciplinarias en caso de que se constate que la asesina y sus compañeras fueron quienes lo construyeron.

Esta no es la primera vez que Galarza es investigada por un intento de fuga. En agosto del 2019, sólo dos días después de que la Justicia confirmó la pena de prisión perpetua, efectivos encontraron dentro de su celda un muñeco con el mismo tamaño que la reclusa que despertó las sospechas del Servicio Penitenciario.

El muñeco de trapo de tamaño real estaba colgado en el interior del pabellón en el que está Galarza y fue encontrado por una celadora en una de las recorridas de rutina. En su momento, las autoridades investigaron si el muñeco era parte de un plan de fuga de Nahir y otras dos compañeras de penal. Un dato no menor es la fecha de la confección, dado que fue encontrado horas antes de las elecciones de las PASO y se cree que el plan era dejarlo en la cama y aprovechar el movimiento inusual por las elecciones para escapar.

"Era un chiste, una joda", explicó en su momento Galarza, al tiempo que reconoció que una noche jugó con otras dos compañeras de pabellón a construir el muñeco "con una máscara que hizo una de ellas en el teatro". "Una fue y lo puso encima de un palo de escoba y jodía con eso. Ahí me enganché yo también y le empezamos a agregar cosas: ropa, el palo de la palita de la basura", explicó la condenada asesina.

Según el relato de Nahir, la idea era asustar a una de sus compañeras de pabellón que solía despertarse por la noche para comer. "Dijimos: 'Ahora cuando se levante, el susto que se va a pegar'. A todo esto, nos estábamos riendo porque apagábamos la luz y daba miedo en serio, hasta a nosotras. Porque al ser del tamaño de una escoba era alto. En el recorrido de la guardia nos hicimos las dormidas. La penitenciaria vio el maldito muñeco y chau. Lo agarró y se lo llegó".

"Esperábamos que nos llamaran o nos dijeran algo, pero como no pasó nada, fui yo a hablar con la oficial de tratamiento a preguntarle qué había pasado, porque tenía ropa de todas encima. Nos dijeron que se lo llevaron porque no se pueden hacer muñecos en el penal. Y yo le dije que era un chiste, que era una broma, que no sabíamos que no se podía. Ahí me devolvieron el muñeco adentro de una bolsa y se terminó el problema", explicó.

Galarza cuestionó en su momento la repercusión que tuvo el "intento de fuga" en los medios nacionales. "Se armaron toda una historia, porque después de eso la oficial que estaba de servicio ese día le sacó una foto. Ella fue la que la difundió y armó todo el escándalo; porque si no, no se enteraba nadie. Se pusieron todos re paranoicos. Acá tenemos la reja y la puerta y ahora a la puerta le ponen llave también. Ni a mí se me hubiera ocurrido lo de la fuga. Fue un chiste. Ahora me tengo que aguantar que estén todos encima mío".