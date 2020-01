Nahir Galarza y el indignante mensaje de su amiga: "Lástima que sólo le pegó dos tiros al finadito"

Nahir Galarza sumó en las últimas horas el apoyo público de una de sus nuevas amigas, Keila Love. Las jóvenes se conocieron en la Facultad de Psicología, en donde la condenada a cadena perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo estudia para convertirse en psicóloga. Después del posteo de Facebook en el que aseguró que a su amiga la condenaron por ser "modelo y linda", la joven sumó ahora un repudiable e indignante análisis sobre el crimen por el que Galarza cumple condena.

El posteo de apoyo generó revuelo y un sinfín de posiciones encontradas. Estuvieron quienes le recordaron que la propia Nahir confesó el crimen y quienes la apoyaron por defender a la confesa asesina.

Sin embargo, una de las respuestas que generó el posteo no pasó inadvertida por la propia Keila. "Es una crack y la verdad la felicito, porque yo hubiera hecho lo mismo en el lugar de ella. Si hubiera sido al revés, el finadito (por Pastorizzo) con una fianza estaría afuera o le hubieran dado menos años. Así que los ovarios le sobraron a la piba. Lástima que le pegó dos tiros, le hubiese descargado todo". La amiga de Nahir, lejos de apaciguar las aguas, se tomó el tiempo y le respondió: "Pienso lo mismo".

Nahir Galarza y su nueva amiga, Keila Love: "Te condenaron por ser linda y modelo"

Nahir Galarza permanece detenida en el penal de mujeres de Paraná por el homicidio de Fernando Pastorizzo. Después de que las autoridades de la cárcel la castigaran por usar sus redes sociales para presentar a una de sus amigas de pabellón, la confesa asesina recibió el apoyo de una de sus compañeras de facultad. Se trata de una joven que se identifica en las redes como Keila Love y que en las últimas horas compartió una acérrima defensa: "Te condenaron por ser linda y modelo".

"No me importa lo que digan". Así comienza el posteo que la joven oriunda de Paraná publicó en su perfil de Facebook. "Nahir, como te dije el primer día, no me importa el porqué, ni me interesaba; sólo te dije que lo tuyo fue una injusticia. ¡Cuántos hijos de puta violan, matan a mujeres y niños y salen por la misma puerta por la que entraron".

"Todo el mundo juzgándote sin saber, sin conocerte o sólo por el hecho de opinar. La gente está todo el tiempo matándote en todos lados", reforzó, al tiempo que cuestionó: "Dicen: '¿Para qué le dan fama a esta asesina?' o 'Asesina, pudrite en la cárcel".

Tuviste una doble condena: una social y la condena del juzgado. Eso fue lo peor. ¿Por qué 35 años? Por ser modelo, linda y la hija de un policía"

En su descargo, Keila apuntó también al interés que generó el caso: "Su morbo es tan grande que terminan mirando o comentando lo que ponen de vos. Tuviste una doble condena: una social y la condena del juzgado. Eso fue lo peor. ¿Por qué 35 años? Por ser modelo, linda y la hija de un policía".

La "solapada" crítica al padre de la víctima

"El padre de 'x' puso un 'emotivo mensaje' según la gente diciendo que eras una persona nefasta. ¿Y él? Que se presentó a un casting de un reality diciendo que era el papá de 'x', el chico asesinado por Nahir Galarza? ¿Él habla de nefasto? ¿Es joda?", disparó, en clara alusión a Gustavo Pastorizzo.

Consciente de la repercusión del posteo, la joven aclaró: "Me van a matar ahora por todo lo que puse, pero te lo dije. Te dije que lo iba a escribir y vos me dijiste: 'Hablar siempre van a hablar'. Así que lo hice".

"Nos peleamos por boludeces y nos volvimos a hablar. Ojalá que esta amistad que nació allá por el 2018 se extienda por muchos años más. Y ojalá que el mundo sepa que no sos como te pintaron: una psicópata, frívola, manipuladora. ¡Sos una chica como todas! Sólo que por el hecho de haber cometido un delito, que hoy estás pagando, que por cierto es una guazada y te mediatizaron".