Nahir Galarza y su nueva defensa ante las millonarias demandas: la clave tras la pericia neurológica

A fines del año pasado, la defensa de Nahir Galarza presentó un recurso de queja para que, con perspectiva de género, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise y anule la sentencia dictada en su contra por el crimen que cometió en diciembre de 2017.

Pero mientras que la joven de 22 años espera por la resolución de esta última vía de apelación que tiene para intentar revertir la condena, Silvia Mantegazza, la madre de Fernando Pastorizzo, dio comienzo a la demanda civil por el asesinato de su hijo.

Fernando fue asesinado por Nahir, con quien mantenía una relación, en Gualeguaychú durante la madrugada del 29 de diciembre de 2017. Por el crimen, la joven fue condenada a prisión perpetua. Pero a más de tres años de la muerte de su hijo, Mantegazza inició una demanda por "daños y perjuicios" contra Nahir y su padre, Marcelo Galarza, a quien acusa de no resguardar como correspondía su arma reglamentaria.

La presentación judicial realizada por la madre de Fernando se realizó el pasado 23 de diciembre y el jueves a las once de la mañana, de acuerdo al protocolo judicial, habrá una "audiencia de mediación" por Zoom con los dos denunciados. Mantegazza apunta también contra Galarza padre, dado que el revolver que utilizó Nahir para el homicidio era su arma reglamentaria.

De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, el reclamo económico alcanzaría los 25 millones de pesos. Pero no sería la única demanda civil que enfrentará Nahir y su padre: a raíz de este reclamo, el padre de Fernando, Gustavo Pastorizzo, quien se encuentra separado de Silvia Mantegazza, se contactó rápidamente con sus abogados e inició una demanda similar y por el mismo monto contra la acusada y su padre.

Silvia Mantegazza, la madre de Fernando Pastorizzo.

De esta manera, Marcelo Galarza y su hija enfrentan actualmente dos demandas millonarias tras el crimen de Fernando. "La denuncia fue iniciada por la madre de Fernando, por daños y prejuicios, contra Nahir y su padre, Marcelo. La audiencia era el jueves, 4 de febrero, pero se suspendió porque no habían notificado al padre", le explicó a este sitio, Raquel Hermida Leyenda, la abogada de Nahir.

La letrada, que lidera el Equipo Interdisciplinario de la Red de Contención, una ONG destinada a asesorar a víctimas de violencia de género, agregó que paralelamente a la demanda de Mantegazza, Pastorizzo realizó su propia presentación. "Cuando el padre de Fernando se entera que su ex inició la acción civil a través de los medios de Gualeguaychú, apura a sus abogados e interponen una demanda civil por daños y prejuicios", detalló.

Y agregó: "Buscan un resarcimiento por el asesinato de Fernando. Son dos demandas similares, pero separadas. Ambos piden sumas similares, pero por separado. La demanda por daños y prejuicios es de incumplimiento imposible porque ninguno de los padres de Nahir tiene o cuenta con ese dinero. Desde el punto de vista honorarios, jamás podrían pagarles ni siquiera a los abogados que los defienden".

Gustavo Pastorizzo, padre de Fernando.

Según le explicó Hermida Leyenda a este portal, Nahir no está en condiciones psíquicas para asistir a esta nueva audiencia. Nahir, que actualmente tiene 22 años y fue con 19 la mujer más joven en haber sido condenada a prisión perpetua, permanece alojada en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de Paraná. "Ella en la unidad penitenciaria lo que vive es la presión de un montón de internas", sumó la abogada.

En ese sentido, adelantó que la condenada por el crimen de Fernando es constantemente acosada por sus compañeras, quienes buscan sacarle una foto o provocarla para luego vender la noticia a los medios de Entre Ríos. "En la unidad penitenciaria lo que vive es la presión de un montón de internas: sus propias compañeras venden información falsa o fotos a medios locales con fines de nota", dijo.

Los padres de Nahir Galarza.

Y continuo: "Además de estar cumpliendo la condena, vive una doble condena que es este tipo de presión". El recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la propia Hermida Leyenda se basa en la falta de perspectiva de género durante el proceso contra Nahir. El mismo sostiene que la investigación y el debate oral evidenciaron graves negativas a la defensa, impidiendo la realización de numerosas pruebas.

La estrategia de la defensa para reducir la condena de Nahir

A la par de este reclamo, la defensa está llevando adelante las pericias psiquiátricas y neurológicas de Nahir. "Se evidenció un problema de índole orgánico que no puedo contar hasta que un neurólogo lo certifique. Se encontró una enfermedad que evidencia otra. Las enfermedades neurológicas y psiquiátricas se van relacionado y antes de descartarlas, debemos certificarlo. Esto va a cambiar la historia de Nahir", resaltó Hermida Leyenda.

En ese sentido, resaltó que fue notoria "la violencia institucional" contra los testigos que decían algo a favor de la imputada y advirtió que durante el juicio hasta se llegó a denunciar por falso testimonio a una profesional y a una vecina." Se le vedaron pericias completas y reiteradamente confundieron perspectiva con violencia de género. La perspectiva de género no existió", remarcó.

Y sumó: "Nosotros le pedimos a la Corte que modifique la condena con perspectiva o que Nahir sea juzgada nuevamente, pero con perspectiva de género. No le permitieron producir pruebas. Nunca en la causa hubo una pericia psiquiátrica. El padre de Nahir no es querido, es un policía que enfrentó varios problemas y de alguna manera se lo juzgó a él, y no a Nahir. Hubo muchas cosas que se ocultaron y otras que no se hicieron".

La letrada también indicó que el Stjer aceptó su pedido para realizar “exhaustivas pericias a Nahir” que están “avanzadas”, y son “psicológica y neurocognitiva, psiquiátrica, endocrinológica y neurológica; además de una batería de análisis clínicos y diagnóstico por imágenes”. "No se llamó a un psiquiatra para que la analice a Nahir, hay videos del fiscal rechazándole a la defensa la pericia psicológica", informó.

Al mismo tiempo, indicó que a Nahir se le negaron un montón de pruebas y aclaró que nunca se realizó una pericia informática a los dispositivos de Fernando Pastorizzo. "Es sorprendente ver que Fernando no tenía archivos en sus redes sociales o en sus teléfonos. Se habían borrado y no se hizo ninguna pericia informática. A través de Nahir se llega a Fernando, que no tenía un archivo, cosa que es raro para un chico de su edad", dijo.

Sobre su estrategia de defensa y el motivo de estas nuevas pericias, Hermida Leyenda respondió que sólo quiere “conocer la verdad”. "Después del caso Micaela (violada y asesinada por Sebastián Wagner, quien había sido liberado por el juez Carlos Rossi) fue muy golpeada la justicia de Gualeguaychú. El juez Rossi fue muy juzgado por liberar al femicida", recordó la letrada.

Micaela García había desaparecido el 1° de abril de 2017 y una semana después, encontraron su cuerpo debajo de un árbol, en un campo denominado Seis Robles, a 2,5 kilómetros de la Ruta 12. Por el hecho fueron apresados Sebastián Wagner, quien confesó haber violado a la joven y fue condenado a cadena perpetua, y Néstor Pavón, quien dijo que lo único que hizo fue prestarle el auto a Wagner.

Wagner estaba en la calle gracias a que el juez de Ejecución de Entre Ríos Carlos Rossi le otorgó el beneficio de la libertad condicional a pesar de que había dictámenes que lo desaconsejaban. "De alguna manera Gualeguaychú quiso decir que en su ciudad se hacía justicia y eligió a una joven para demostrarlo. Tras ser criticado por el caso Micaela, Gualeguaychú se vengó con una mujer", sostuvo Hermida Leyenda.

Según su visión del caso, la llegada de los medios a Gualeguaychú condenó a Nahir. "Cuando se hizo público el hecho, Nahir ya estaba condenada y no le dieron posibilidad ninguna a la defensa de ejercer sus derechos", concluyó. Nahir cumple su condena en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de Paraná, tras el crimen cometido entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017. Fernando fue encontrado con un tiro en la espalda y otro en el pecho.