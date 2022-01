"Nahir llamá a una ambulancia": la supuesta última súplica de Fernando y el giro en la causa

A pesar de haber sido condenada a prisión perpetua por el homicidio de su novio Fernando Pastorizzo en diciembre de 2017, en los últimos días Nahir Galarza le hizo una nueva confesión a su abogada Raquel Hermida Leyenda, con una versión que podría cambiarlo todo. "El jueves pasado, pude ingresar a verla. Me dijo 'yo no te dije algo y sé que es mentir, pero algo no te podía decir. Yo no maté a Fernando, fue papá' ", le aseguró.

Es que la joven de 23 años le dijo recientemente a su letrada que no fue ella quien cometió el asesinato, sino que en verdad quien disparó la dos veces fue su propio padre, Marcelo Galarza. Siempre según el relato de Nahir, el cual fue contando por su abogada a los medios en las últimas horas, la relación entre Fernando y su padre venía tensa porque su novio le robaba a Galarza el arma reglamentaria de policía, la cual siempre dejaba arriba de la heladera de su casa.

"Esa era la quinta vez que Fernando sacaba el arma reglamentaria de Galarza. Él en principio le hizo saber a Nahir que sabía que estaba tomando su arma y comenzó una lucha de hombres. A Fernando no le importó que el papá de Nahir supiera la verdad, y el padre fue lo suficientemente frío para esperar a esa madrugada. Con ese arma Fernando obligaba a Nahir a terminar la noche con él. Fernando la amenazaba con el arma, la obligaba y ella sumisa iba. Esa madrugada después de ir a bailar, es evidente que Fernando lo vio llegar a Galarza con su auto. Frenó de golpe la moto, y eso hizo que él se cayera. El arma que tenía Fernando en la espalda y la cintura, se cayó al piso y ahí es cuando Galarza la agarró y disparó una vez. Fernando dijo 'Nahir llamá a la ambulancia' y ella no tuvo tiempo a nada, porque el padre volvió a disparar. Después le dio el arma a ella y la hizo irse a su casa. Nahir nunca había disparado un arma, no sabía cómo llevarla ni cómo esconderla, y ahí empezó toda la confusión sobre por qué su padre lo había matado, si ni siquiera él sabía que ella sufría violencia de género", relató Hermida Leyenda.

En base al relato contando por la joven detenida, todo ocurrió en una especie de descampado, donde no había cámaras de seguridad, y por eso Galarza no quedó registrado en ninguna imagen, aunque ella sí fue tomada justo después de que su padre le pidiera que se fuera caminando hasta la casa familiar.

Después de eso, se supone que el padre llamó a su abogado Víctor Rebosio y que mantuvieron una reunión privada en la casa. Al terminar, le dieron la orden de hacer todo lo que ellos dijeran y, según la letrada, Nahir cumplió. De hecho, a la noche se presentó a declarar en fiscalía, frente a Rebosio y el fiscal Rondoni Caffa. "Nahir dijo que todo lo escribieron ellos, y que ella sólo firmó. Luego apareció otro abogado conocido de Galarza y así conformaron la primera defensa de Galarza: la entrega de su hija", sostuvo Hermida Leyenda.

La abogada también comentó en una serie de audios enviados a la prensa, que llegó hasta Nahir porque su madre la contactó a través de otra clienta en enero de 2018, pero que recién conoció a su defendida en junio de 2020, cuando la admitieron como su representante junto a José Ostolaza.

"La madre siempre me atendió con cordialidad y siempre estuvo de a cuerdo en que yo viajara lo antes posible a Gualeguaychú, pero por distintos medios me hicieron llegar que no querían que yo fuera y es ahí cuando tomo conocimiento de que algo raro ocurría. Nahir nunca se enteró hasta el 2020 que yo la estaba buscando. En junio de ese año asumo la defensa de Nahir ante la Corte Suprema de la Justicia en un recurso que se llama queja. Mi primer contacto con ella fue telefónico, luego a través del skype de la unidad penitenciaria en la peor época de pandemia, y lo primero que hice al conocerla, fue pedir un informe psicológico y psiquiátrico y el Tribunal Superior de Entre Ríos las autorizó y las pedí porque las que obraban en la causa eran falsas, no coincidían con la imagen y la voz que yo mantenía con Nahir", explicó.

La letrada está segura que la declaración que hizo la joven en el juicio fue dictada por sus abogados y el fiscal, y luego aprendida por ella, y por eso y otras cosas más, en las últimas horas acompañó a Nahir para denunciar ante la Fiscalía de Turno Criminal y Correcional de Paraná a su padre, al abogado Victor Rebosio, al letrado Horacio Dargainz y al fiscal Rondoni Caffa por haber encubierto lo que en verdad pasó con Fernando Pastorizzo.

Además, la joven de 23 años denunció a su tío, hermano de Marcelo Galarza, por haberla abusado sexualmente durante su niñez. Sucede que a través de a través de un psicodiagnóstico que se le realizó, Nahir pudo contar que vivía abusos sexuales cada vez que su madre la dejaba al cuidado de su tío. "Esa causa se va a dividir en abuso sexual infantil, violencia de género y homicidio. El padre está ahora muerto de miedo, porque su hija a través de mucho tiempo de terapia pudo hablar, y no le tiene miedo al estar detenida", cerró la abogada.

Por su parte, en diálogo con Infobae, Marcelo Galarza desmintió a su hija, y dijo que no mató a Fernando. “Yo no lo maté. No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino. Igual, algo me veía venir, pero no voy a decir más nada”, admitió.

Además, agregó que está separado de Yamila, la madre de sus hijos, y que ahora está recluido en el campo. “Ahora dicen que puedo matar a mi familia, que maté a este chico, que soy lo peor. Confieso que en un momento pensé en hacerme cargo, pero el abogado me dijo que no había forma. Yo no voy a contradecir a mi hija, ni voy a hacer nada que la perjudique, todo lo que sea mejor para ella será bienvenido”, cerró.