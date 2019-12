Nahir se agarró a las trompadas en el penal y la salvó su "hermana del alma"

Nahir Galarza vuelve a ser noticia una vez más; la joven de 20 años protagonizó una nueva pelea en el penal Paraná en donde se encuentra alojada luego de ser condenada por el homicidio de su novio, Fernando Pastorizzo. Según contaron fuentes carcelarias, Nahir golpeó a una compañera de penal luego de que le recriminaron por el uso del teléfono.

Según publicó el medio Elonce, una de las reclusas de mayor tamaño, indentificada como Silvina Romero, ayer por la noche le remarcó a Nahir que no podía ser que siempre use el teléfono que tienen en el pabellón para hablar con los familiares y no deje a otras internas que lo usen. De acuerdo a las reglas del penal ese télefono funciona solamente hasta las 21.

"Nahir se colgó del teléfono a las 21 y nadie pudo hablar con sus familiares. Eso pasa un montón de veces y es el gran problema que tenía con sus compañeras en el otro pabellón", contó una interna que dialogó con Elonce. Al recibir el reproche Nahir directamente empezó a golpear, sin mediar palabra a Romero que cayó al piso.

Cuando ella iba a responder apareció la “hermana del alma” de Nahir, Yanina Lescano, para evitar que Romero tome represalías. “Es una mina grandota, no está para hacerla enojar”, agregó una de las reclusas que vio la pelea. El caos fue tal que todas las mujeres que se encuentran en el penal tuvieron que declarar ante la gresca que se armó.

De acuerdo a fuentes penitenciarias de la provincia de Entre Ríos, todas las presas que declararon remarcaron que existe desde hace tiempo malestar con Nahir por el uso del teléfono. Después de la pelea la joven fue alojada en la habitación de aislamiento y no tiene contacto con el resto de las reclusas. Allí fue cuando las autoridades penitenciarias se percataron de que, para lograr instalarse como víctima, Nahir se autoflageló.

En septiembre de este año, Galarza sorprendió hasta a sus guardiacárceles al actualizar sus redes sociales desde el penal de Paraná en el que cumple condena perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo. En sus posteos, la oriunda de Gualeguaychú presentó a Yanina como su “hermana del alma”.