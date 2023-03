Narcos en Rosario: el gobierno confirmó que enviarán 575 policías

El pueblo se armó. Dijo “basta” contra la inseguridad que acecha en las ciudad de Rosario donde hay más de un millón trescientos mil habitantes. No es historia nueva, sino que ocurre hace más de 20 años que diferentes bandas de narcotraficantes se instalan en los diferentes barrios y tienen no solo su chanchullo sino también sus peleas. En eso, mueren inocentes que nada tienen que ver se cobran sin sentido.

La realidad es que es noticia vieja que en el territorio de Rosario la inseguridad es protagonista. Así como que el camino de la droga sale desde allí para el puerto y para cualquier otro lado. El problema es que estos hombres que se dedican a la delincuencia narco están armados. Y, probablemente, si no ocurría algo que llamara la atención de los medios y el pueblo argentino en general como fue el ataque y amenaza al Supermercado Único de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, en estos días nadie estaría hablando del principal problema que violenta la ciudad santafecina desde hace tiempo.

A partir de este hecho que todavía no quedó esclarecido, se sumó otro: el trágico asesinato de un niño de 11 años (Máximo Jerez), quien estaba comprando algo en un kiosko junto a sus amigos después de un cumpleaños en el barrio Los Pumitas. Ese episodio unió a los familiares y vecinos para atacar la casa del principal acusado de este trágico hecho, un líder de una banda narco conocido como "El salteño”. Una multitud se organizó y rompieron todo lo que había en esa casa el martes y los medios, lo transmitieron por horas.

El crimen del niño en el fin de semana fue el número 61 en lo que va del año en Rosario pero hubieron otros tres asesinatos pocas horas después. El año 2022 tuvo un récord de 288 homicidios, lo que elevó a 22 casos la tasa por cada 100 mil habitantes, el cuádruple de la media nacional.

Hubo tanto revuelo por la justicia de mano propia en al menos cinco casas de la zona en la que funcionaban como bunkers narcos -prendieron fuego, rompieron todo, robaron muebles, entre otros- y nunca los policías los desmantelaron, que el Presidente de la Nación salió a hablar al respecto, lo mismo hizo el Ministro de Seguridad, como lo hizo también el Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, entre tantos otros que quisieron pronunciarse para "ponerle fin a un Rosario violento".

Por su parte, Alberto Fernández, anunció este martes que enviarán una suma de 1400 efectivos policiales para “ponerle fin a la violencia criminal de sicarios mercaderes de la muerte”. Mientras, Aníbal Fernández, correspondió desde su puesto en la cartera de Seguridad nacional en C5N y dijo que viajará este miércoles a la ciudad para acompañar a los efectivos pero en su declaración dijo que serán 400 policías. “Mañana incorporaremos 400 efectivos más y motos. El esfuerzo se va a seguir haciendo para crecer y no para retroceder”, afirmó y aseguró que desde el primer momento en que asumió en 2020 se juntó con el Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para trabajar juntos.

“A los 20 días que asumí comenzamos a trabajar, diseñamos los primeros movimientos. Yo le insistí mucho al Jefe de Gendarmería (Ricardo Castillo) que no quería pibes, con todo respeto, quería gente avezada. Mujeres y hombres conocedores de la profesión para estar seguros en el lugar en el que estábamos. Que íbamos a tomar decisiones muy fuertes y había que estar dispuestos a no retroceder. A los 15, 20 días que asumí empezamos”, agregó.

Con este plan, el Ministro de Seguridad, dijo que se agregaron en este tiempo se sumaron 575 efectivos a la ciudad y “empezó un trabajo que dio su fruto”. Explicó: “Durante el 2022, tuvimos 2050 movimientos y tuvimos 2077 detenidos. Mañana incorporaremos 400 efectivos más y motos. Nosotros vinimos a cortar con todo”.

Cabe aclarar que esta cantidad de efectivos de fuerzas policiales es muy chica: de acuerdo a lo que afirmó el nuevo jefe de la Policía de Rosario, Adrián Galigani, en Rosario hay 5.649 oficiales en total desde enero. Con los 400 que enviará Fernández sería un total de 6.049 para una población de casi un millón y medio de personas. Este dato sería equivalente a un policía por cada 250 personas en esa ciudad. En comparación con la Ciudad de Buenos Aires, donde hay 29.807 oficiales para un poco más de tres millones de habitantes, hay uno de cada 100.

Definitivamente, no alcanza. No se va a combatir el crimen organizado en Rosario de esta manera. Mucho menos si se conocen los pesos invertidos en seguridad por habitante. En el marco del reclamo que llevó a cabo Roberto Mirabella, diputado nacional del Frente de Todos por Santa Fe, quién se mostró preocupado por la escala de la violencia narco en Rosario y la inseguridad en todo el país, reveló durante una entrevista brindada al programa Argenzuela (Radio 10): "El presupuesto geográfico ejecutado del 2022 para el Ministerio de Seguridad de la Nación determina que el lugar donde más plata se invirtió fue en Capital Federal, con 49.350 pesos por habitante, y el lugar en el que menos se invirtió en la Argentina es Santa Fe con 2.224 pesos por habitante. Con lo cual marca claramente que la prioridad hoy del Ministerio de Seguridad de la Nación no está en Santa Fe".