Narcotest positivo y un sinfín de multas: se complica la situación del asesino de la ciclista en Palermo

El conductor que atropelló a cinco personas en los bosques de Palermo, de las cuales una falleció, dio positivo en el narcotest que le realizaron efectivos policiales en el marco de la causa que lo tiene detenido. La información fue dada a conocer después de que la Justicia tuviera en sus manos el peritaje sobre la sangre de José Carlos Olaya González, de 32 años, en el quedó registrado que había consumido marihuana.

En el interior de su auto, un Ford Focus color rojo, se encontraron varias botellas de alcohol, pero González dio negativo cuando le realizaron el control de alcoholemia. El hecho ocurrió ayer a las 9 en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, en donde las cinco víctimas estaban practicando deporte. El auto impactó de lleno contra ellas provocando la muerte de Marcela Bimonte.

Después del hecho, González escapó en un auto de sus amigos. Fue detenido en Avellaneda cuando se puso en alerta al Anillo Digital. El director del SAME, Alberto Cresenti, afirmó que al llegar al lugar del hecho una de las víctimas se encontraba en "grave estado" con "múltiples lesiones" y fue trasladada al hospital Fernández.

Tenía "traumatismo grave de cráneo, sangre en un pulmón y hemoneumotórax", afirmó Crescenti. Las cuatro mujeres heridas sufrieron fracturas en diferentes partes de sus cuerpos producto del impacto. Tres pacientes fueron trasladados al hospital Fernández, mientras que los dos restantes está siendo atendidos en el Rivadavia.

"Todas las personas revisten su grado de gravedad porque todas deberán pasar por el quirófano al sufrir fracturas expuestas", indicó el director del SAME, al tiempo que sumó: "El impacto ha sido violento. El parabrisas ha quedado fuera del lugar, en el vehículo se observan abolladuras producto del rodar de los cuerpos. Eso da una imagen del impacto".

En el hecho interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la doctora Natalia Pla, secretaría de la doctora Laura Solano.

Las multas a diestra y siniestra de Olaya González

De acuerdo a lo confirmado por NA, al momento de determinar si el rodado tenía alguna infracción surgió como información que acumula una deuda de 58.300 pesos en la Ciudad de Buenos Aires por siete infracciones de tránsito cometidas entre el 24 de octubre y el 12 de diciembre de 2021.

Cuatro de ellas son por exceso de velocidad, una por pasar un semáforo con la luz roja, otra por estacionar en un lugar indebido y otra por estacionar en un lugar reservado.

Para la Agencia Nacional de Seguridad Vial "no fue un accidente, fue un homicidio"

El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, aseguró este domingo que lo ocurrido en los Bosques de Palermo "no fue un accidente, fue un homicidio".

En un mensaje que difundió en su cuenta de la red social Twitter señaló: "Esto no fue un accidente. Fue un homicidio. Manejar borracho, matar y huir no puede terminar en una pena en suspenso porque 'no hubo intención'".

"Vamos a pedir que se califique como homicidio doloso, con una pena de 8 a 25 años", añadió, mientras que en otro tuit indicó: "En este 2022 vamos insistir en el Parlamento para que se apruebe la ley de homicidios viales y de #alcoholcero".

Alguna vez como sociedad tenemos que dejar de decir 'a mí no me va a pasar' y exigir normas adultas para los que matan al volante"

El funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad Vial dio su parecer luego que un conductor que circulaba a alta velocidad por la Avenida Figueroa Alcorta y se dio a la fuga atropelló a ciclistas y corredores en los Bosques de Palermo y como onsecuencia de ello cuatro personas resultaron heridas y una mujer murió tras ser permanecer internada en grave estado.