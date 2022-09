"Necesitamos encontrar sus huesos": 11 años sin Paula Perassi, el dolor de la familia y los sospechosos libres

De aquel 18 de septiembre de 2011 pasaron 11 años y todavía los papás de Paula Perassi -ni sus dos hijos- pudieron saber qué pasó con la joven de 34 años. Si bien dos personas fueron condenadas por su desaparición recién en el 2019, lo cierto es que muchas otras están en libertad a pesar de que se sospecha de que formaron parte de una misma estructura 'desaparecedora' que tuvo lugar en San Lorenzo, Santa Fe.

Al día de hoy, si bien Gabriel Strumia y a su esposa, Roxana Michl están condenados por el caso, la realidad es que los familiares de la víctima aún no pudieron hacer el duelo porque no saben dónde están los huesos de Paula. Y, eso, al menos por ahora, es lo que imperiosamente necesitan conocer.

El caso

Paula Perassi fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2011 en San Lorenzo, Santa Fe, donde vivía con sus dos hijos y su esposo. Según pudieron determinar los investigadores, la víctima le dijo a su marido que iba a ir a buscar una tarea del nene y, una vez que salió de la vivienda, nunca más se la volvió a ver.

La principal hipótesis es que la mujer de 34 años estaba embarazada de seis semanas, y que ese bebé era de su amante, Gabriel Strumia. Cuando él se enteró de la situación, le exigió a Perassi que abortara, cosa que ella no quería hacer porque sabía que su salud estaba en riesgo por un problema preexistente ginecológico.

Sobre esto, José Luis Freijomil, amigo íntimo de Perassi y de Strumia, contó durante el proceso judicial de 2019 que el día anterior a que la víctima desapareciera, ellos mantuvieron una conversación por Facebook, donde hablaron de la relación extramatrimonial y del embarazo de seis semanas. En esa charla, la mujer de 34 años le explicó a su amigo que iba a hacerse un aborto, porque su amante estaba muy nervioso y no quería que ella tuviera al bebé. Sin embargo, también habló del miedo que tenía por la intervención, ya que un médico le había desaconsejado que lo hiciera por unos quistes que tenía.

A pesar de eso, se cree que el empresario metalúrgico se llevó a la víctima sin su consentimiento con una falsa excusa, y que en Timbúes, un pueblo muy cercano a San Lorenzo, la obligó a abortar en la casa de la partera Mirtha Rusñisky, donde murió o al menos quedó en grave estado. Según las pruebas existentes, todo hace indicar que de ese terrible hecho participaron también Roxana Michl (esposa de Strumia) y el chofer Antonio Díaz, con la ayuda de cinco policías que colaboraron en hacer desaparecer la evidencia y retrasar la investigación.

En el juicio quedó acreditado que en uno de los primeros allanamientos tras la desaparición de Perassi, los investigadores fueron hasta la vivienda de Rusñisky, y encontraron que ella tenía en su casa un fármaco que servía para provocar abortos. En aquel momento, la imputada aseguró que ese medicamento era para otro uso que necesitaba su hijo discapacitado, cosa que en el juicio un médico desmintió.

La condena que tardó en llegar

En octubre de 2019 la Justicia santafesina condenó a Gabriel Strumia y a su esposa, Roxana Michl, a 17 y 7 años de cárcel respectivamente, acusados ambos de haber privado de su libertad a Paula Perassi, la mujer que era amante de Strumia y que además esperaba un hijo de él.

Más allá de que en un primer juicio todos los acusados fueron absueltos, ese mismo año el matrimonio Strumia fue condenado, y tras haber apelado, finalmente se hicieron dos audiencias donde se revisaron y corroboraron las penas. En la actualidad, Strumia está preso, mientras que Michl tiene la libertad condicional tras haber cumplido los dos tercios de la pena.

Sin embargo, en ese proceso que se hizo dos años atrás, la supuesta partera que le realizó el aborto a Paula, Mirtha Rusñisky; el chofer que la llevó hasta la casa donde la obligaron a abortar, Antonio Díaz; el comisario amigo de Strumia, Adolfo Puyol y los policías Jorge Krenz, Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María José Galtelli se sentaron en el banquillo de los acusados para ser juzgados, pero fueron absueltos, algo que la Cámara de Apelaciones ratificó tiempo después.

11 años sin Paula

La familia de Paula considera que en 2011 se montó una estructura desaparecedora para hacer abortar a la fuerza a la joven, y por eso lo que hoy reclaman es que el resto de los sospechosos sean juzgados y condenados. Por eso mismo, en abril de este año, con ayuda de muchas donaciones, los papás de Paula juntaron el dinero que necesitaban para presentar un recurso ante la Corte Suprema de la Nación, respecto de los cinco policías, el chofer y la partera que están libres de cargo y culpa.

"Todo está en la corte, porque consideramos que hay una estructura desaparecedora, que llega hasta el personal policial, y que incluso va mucho mas allá. Nosotros nos basamos en lo mismo que se ha expresado la fiscalía y la Cámara de Apelación, que revisó la condena de Strumia, y que tras obtener el doble conforme, dijo que existió una estructura desaparecedora", explicó a BigBang Adrián Ruiz, abogado de la familia Perassi.

"De hecho, la estructura no solo fue reconocida en un fallo de la Cámara de Apelación, sino que también en la resolución que confirmó la liberación de Roxana Michl, pero en la que uno de los jueces habla de su existencia", agregó el letrado.

Aunque la corte puede expedirse mañana mismo o tardar varios meses, Ruiz aseguró a este medio que si la respuesta no es favorable, irán a los tribunales internacionales para que se investigue la participación del resto de los implicados.

Sobre la lucha de los padres de Paula, el abogado contó que no fue ni es nada sencilla, y que en más de una oportunidad desde la Justicia recibían a Alberto, el papá, muy molestos y preguntándose: '¿Otra vez Perassi? ¿Ahora qué quiere?'. A pesar de sentir que molestaban, los familiares de la joven no pararon. De hecho, fue su fortaleza lo que permitió que hoy dos personas tengan condena firme.

"Los papás se movilizan mucho, más allá de que esperan lo que diga la corte, siempre están a la expectativa de saber dónde está Paula. Ellos no pueden empezar el duelo nunca, y es algo esencial para la continuidad en la vida familiar y social. Alberto está pendiente de que lo llamen y le digan donde puede haber huesos de Paula. Los abuelos están hoy intentando explicarle a sus nietos qué pasó con su mamá", admitió el letrado.

Sobre esto, explicó que normalmente los datos le llegan a Alberto, y que ahí se da aviso a la fiscalía para iniciar los procedimientos sobre los posibles hallazgos. Una vez en el lugar, se hace un estudio etnográfico, en el cual se estudia si puede o no haber restos y si son recientes o de hace tiempo, y una vez que se da la factibilidad, aunque haya duda, se busca. Hasta ahora, todas las veces que se hicieron los estudios, los resultados dieron negativo.

Respecto a las investigaciones que se hicieron desde la desaparición hasta la actualidad, Ruiz cuestionó que las cosas no se hicieron bien, pero que además hay una clara intención de tapar lo que hay detrás del caso.

"En este caso no hubo perspectiva de género, porque nunca se escuchó a la víctima, que incluso estaban sus chats, donde contaba todo. Pusieron en duda su palabra en el primer fallo, pero más allá de eso, en realidad hay algo más fuerte que ocultar en esta situación. Los organismos de investigación prefieren ser señalados como que no tienen perspectiva de género, con tal de no mostrar el trasfondo que hay en San Lorenzo", denunció por último.