"Necesito un favor": el audio donde el empresario descuartizado pide ayuda para “apretar” a un deudor

Fernando Pérez Algaba, apodado "Lechuga", fue hallado descuartizado adentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Tenía deudas millonarias, varias de ellas de juego y cerca de 200 mensajes amenazantes que son ahora investigados por la Justicia para esclarecer el asesinato. Entre ellos, se dio a conocer un nuevo audio de WhatsApp donde le pedía ayuda a un amigo para "apretar" a una persona que le debía 45 mil dólares por la venta de un auto. “Lucho, escuchá, mañana voy a la escribanía y te firmo todo eso ¿viste? Necesito un favor tuyo”, comienza el mensaje de voz de "Lechuga".

Este hallazgo permite continuar con la reconstrucción de cómo era la vida del empresario antes de ser asesinado y recrudece la hipótesis sobre los negocios "en negro" y deudas millonarias que manejaba la víctima. “Creo que a esta altura debes tener la poronga larga (sic) en Avellaneda vos. Hay una agencia de auto en Avellaneda de un hijo de puta que yo le vendí la Renault, que me cagó 45 lucas que yo le dejé y nunca pagó nada”, continúa.

En pocos segundos sostiene que necesita de seguridad para llevar a cabo la apretada y "no caer preso": “El socio se hizo responsable y me fue dando a poco, bueno, me fue dando lo que pudo. Este se hizo el vivo y me bloqueó todo y le quiero caer ahí ¿Tenés ahí algún jefe cash, alguno, por si hago mucho bondi?. Le rompo la cabeza a ese hijo de puta (sic). Para que no me metan en cana ¿viste?"

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El audio finaliza con Pérez Algaba afirmando: "Porque tengo que viajar, después al otro día tengo que viajar ¿Tenés ahí? para hacerme la segunda. En Avenida Mitre está. Ahora te paso la altura”. Recordemos que días atrás se viralizó otro audio del empresario asesinado donde amenaza a otro adeudor, esta vez por un terreno. “Divertite mucho que cuando vuelva te voy a buscar por cielo y tierra", le dijo. Y avisó: "Anda a hacer la denuncia que quieras. Te voy a arruinar la vida pedazo de loro. Traidor. Me vas a pagar cada peso que me debés hijo de re mil puta. Fui a buscar a un pibe a México... a vos te voy a buscar por cielo y tierra”.

Aquel audio, ya analizado en la causa, hace referencia a una deuda que mantenía con Pérez Algaba su ex amigo Nahuel Vargas, una de las últimas personas que lo vio con vida cuando supuestamente se encontró con la víctima y otro conocido, llamado Maximiliano Pilepich, en un campo de General Rodríguez, para devolverle 75 mil dólares que le debían. De acuerdo con la investigación, el empresario "tenía más de 200 mensajes amenazantes en su celular de distintas personas", por lo que los investigadores avanzan en las declaraciones, aunque muchos de los testigos no aportan datos por "temor".

En ese sentido, las pericias sobre las prendas de vestir de Nicol Alma Chamorro, la mujer trans detenida por el crimen de Pérez Algaba comenzaron este martes en la sede de la Policía Científica de Lanús. Los análisis se harán sobre una remera y una campera que pertenecen a Chamorro para establecer si unos rastros encontrados en las ropas de la mujer son manchas de sangre.

Recordemos que el abogado defensor de la mujer, Marcelo Ponce, dijo que son “de tuco”, ya que estaba cocinando al momento del arresto. A pesar de eso, el juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, le denegó a la única detenida la excarcelación y su eventual arresto domiciliario, solicitado por la defensa oficial por cuestiones de salud.

Por el momento, la mujer continuará detenida como sospechosa de haber tenido una participación en el homicidio, ya que fue señalada como la dueña de la valija roja donde fueron descartados los restos del empresario descuartizado. Por orden del fiscal 5 de Lomas de Zamora a cargo de la causa, Marcelo Domínguez, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones de la policía de ese distrito realizaron una inspección ocular en ese campo donde Vargas y Pilepich dijeron haberse encontrado con el empresario el martes 18 de julio, un día antes de que se denunciara su desaparición.

Tanto fuentes judiciales como policiales aseguraron que la inspección no arrojó resultados respecto a elementos de importancia para las pesquisas. Según la pesquisa, Vargas y Pilepich le debían a “Lechuga” 150 mil dólares, 75 mil de los cuales ya le habían devuelto en una escribanía de la localidad de Castelar y el resto supuestamente se lo pagaron durante un encuentro que mantuvieron en ese campo de General Rodríguez el día previo a su desaparición, el 18 de julio último. Al declarar ante la justicia, los dos hombres relataron que ese día “Lechuga”, a bordo de una camioneta Land Rover blanca que Pipelich le había prestado hasta saldar la deuda, llegó junto a Vargas hasta General Rodríguez.

Vargas y Pilepich dijeron que tras pagarle los 75 mil se retiraron en la camioneta del segundo, mientras que Pérez Algaba permaneció en ese campo a la espera de que alguien -según les dijo- lo pasara a buscar. Desde ese momento no se supo nada más de “Lechuga” hasta que su cuerpo descuartizado fue encontrado adentro de una valija roja y una mochila en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. La desaparición de Pérez Algaba fue denunciada por la dueña del departamento que éste le había alquilado en Ituzaingó de manera temporal entre el 12 y 19 de julio últimos, quien al no tener noticias suyas y no recibir respuesta a sus mensajes, decidió acudir a la policía.

De la autopsia surgió que Pérez Algaba fue ejecutado de dos disparos por la espalda y que fue descuartizado tras su muerte. También presentaba en la espalda una lesión cortante post mortem.