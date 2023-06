La polémica actitud de Villa a horas del veredicto en el juicio por violencia de género

Sebastián Villa conocerá este viernes el veredicto en su contra por la denuncia de violencia de género que le hizo su ex pareja Daniela Cortés por un episodio ocurrido del 27 de abril del 2020, cuando la pareja convivía en el barrio privado Saint Thomas de la localidad Bonaerense de Canning. La denuncia es por lesiones leves calificadas y amenazas y la jueza Claudia Dávalos dará a conocer su decisión en los tribunales de Lomas de Zamora, donde hace casi dos meses se viene llevando a cabo el juicio oral y público impulsado por la víctima, quien declaró como testigo desde Medellín, Colombia, donde actualmente vive.

Según la acusación, él la golpeó con un puñetazo y luego le dio patadas cuando estaba tirada en el piso. El jugador lo negó y dijo que ella le inventó la causa cuando dejó de pasarle dinero y luego que le diera para una cirugía estética y otros lujos que él detalló. En este contexto, el futbolista colombiano generó un gran revuelo en las redes sociales al posar antes de comenzar el partido ante Arsenal, que se disputó el jueves por la noche y tuvo como vencedor al conjunto de Sarandí, con una bandera de “Ni una menos”. Lo hizo a horas de conocerse el veredicto del juicio en su contra por violencia de género, lo que despertó las críticas y la bronca de los internautas.

El colombiano salió al campo de juego como titular y participó de la tradicional foto que se sacan los equipos antes del arranque del encuentro, justo con un cartel que lo toca de lleno, porque este viernes se realizará la audiencia clave para conocer su futuro. Fue la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) la que decidió que todos los equipos salgan a la cancha con la bandera de “Ni una menos”, ya que el fin de semana se cumplen 8 años de la primera marcha.

Cabe remarcar que el delantero viene de protagonizar otro escandaloso momento en los tribunales de Lomas de Zamora: se viralizó un breve clip donde se lo ve a Villa sentado en la sala del juzgado y mandándole saludos a un equipo de fútbol. “Hola, hola, muchos saludos a los Patos, que Dios los bendiga”, dice el jugador. Las imágenes fueron compartidas por la usuaria @celeebostera, quien escribió: “Villa le mandó saludos al equipo de fútbol de mi tío desde el juzgado”.

Ese mismo día, el atacante tuvo la oportunidad de dar sus últimas palabras antes de lo que será la sentencia. “Soy una excelente persona, nunca le haría daño a Daniela. Soy un buen hijo, un buen hermano. Creo en Dios. Espero que todo salga bien. Soy inocente”, dijo el futbolista de 27 años que desembarcó en el Xeneize en julio de 2018.

Pasado el mediodía, la jueza Dávalos decidirá si el jugador es culpable o no de lesiones leves calificadas y amenazas. De declararlo culpable, fuentes ligadas a Boca informaron que automáticamente el futbolista dejará de ser tenido en cuenta y no jugará ni un sólo minuto más con la camiseta del Xeneize. La fiscalía a cargo de Sergio Anauati pidió la pena de dos años y tres meses de prisión de condena en suspenso. Por eso, de ser condenado, el jugador no irá preso y tendrá luego la posibilidad de apelar con lo cual la eventual decisión no quedará firme porque caso contrario se prevé recurra el fiscal.

El jugador en su defensa pidió la absolución y su abogado Martín Apolo dijo que el delantero de Boca es “buena persona” porque incluso nunca fu expulsado del campo de juego por una infracción. Mientras tanto, Villa afronta otra investigación por abuso sexual que le hizo otra ex pareja por un hecho ocurrido a mediados del 2021. La causa está a punto de ser elevada a juicio oral y público, decisión que está en manos del juez en lo penal Javier Mafucci Moore.