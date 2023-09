Nick Carter, acusado de violar y contagiarle una enfermedad a una menor de edad: su contrademanda

Luego de recibir tres denuncias diferentes de acoso sexual, la defensa de Nick Carter, el cantante de los Basckstreet Boys, presentó una contrademanda contras las denunciantes y alegó que éstas buscan colgarse de su fama y éxito económico. Se trata de casos que se dieron de forma presunta entre 2001 y 2003, cuando la banda estaba en la cresta de la ola y todavía cosechaba millones por sus éxitos de los 90'.

El último de los casos, que motivó la respuesta judicial, fue el más contundente de todos. Se trata de una víctima que, cuando ocurrió el delito en 2003, sólo tenía 15 años, mientras que el cantante 23. Con ella habría estado en un yate privado y en el ómnibus con el que realizaban las giras. Y lo peor de todo, durante esos actos, la contagió con el virus del papiloma humano (VPH).

En el mismo yate se dio el segundo de los casos, también el mismo año, en el estado de Florida. Mientras que la primera de las acusaciones se dio por parte de la cantante Melissa Schuman, quien fue violada cuando ella tenía 18 años y estaba de visita en la mansión de su colega. "Él le dijo a la demandante que iría a la cárcel si le contaba a alguien lo que pasó entre ellos. Dijo que era Nick Carter y que tenía el poder para hacer eso", acusaron en el entorno de la joven.

El reclamo de las víctimas es una indemnización monetaria no especificada que sea superior a los 30 mil dólares, aunque se sabe que en la privacidad la cifra puede escalar mucho más alto. Uno de los argumentos de esta presunción es el monto que solicita Nick en la contrademanda presentada el último miércoles, ya que la compensación requerida por los daños y perjuicios recibidos, además de la difamación, la asociación delictuosa y el abuso de proceso legal, es de 2,3 millones de dólares.

La defensa de Carter apuntó sus cañones contra la primera de sus demandantes y su padre, Jerome Schuman, a quienes acusó de haber "conspirado con cualquiera a quien pudieran manipular para presentar acusaciones falsas en un descarado intento por enriquecerse a costa de él". Las palabras son textuales de la abogada del cantante, Liane Wakayama, quien en su acusación sostiene que fueron ellos quienes "reclutaron" a la tercera víctima.

A todo esto, Alan Greenberg, el letrado que auspicia a los Schuman, reveló que la violación que sufrió su clienta había sido narrada a dos amistades de ella, además de su terapeuta, en 2003 y en 2017, cuando el Me Too cambió el paradigma y permitió que muchas víctimas denuncien a sus poderosos acosadores.

"Voy a compartir algo que quise fingir que nunca sucedió desde que tenía 18 años. Una carga que pensé que tendría que llevar durante el resto de mi vida y que sufrir en silencio", contó Schuman en 2017. A Carter lo había conocido a través de su representante, quien le había contado del interés amoroso que sentía por ella. Así fue que un día la invitó a su casa de Santa Monica en California y allí sucedió el horror.

La cantante, que en aquellos tiempos estaba en la banda Dream, fue con su compañera de piso, aunque ella no pudo hacer nada cuando estalló todo, porque había quedado en otro lugar de la casa. Lo cierto es que en ese aproximamiento hubo besos y la mujer lo paró a Carter alegando que era virgen y que, por cuestiones religiosas, quería mantenerse así hasta llegar al altar.

El ex Backstreet Boys hizo caso omiso, le bajó el pantalón y comenzó a practicarle sexo oral a la joven. Luego sacó su miembro y le pidió que ella hiciera lo mismo con él. Ella quiso negarse, pero él agarró su mano y le puso el miembro allí. La joven quedó completamente intimidada por la situación y temió a lo que estaba por ocurrir, por lo que finalmente accedió completamente presionada.

"Él era más fuerte y mucho más grande que yo, y no había manera de que yo pudiera abrir esa puerta o que alguien me ayudara", detalló Schuman. "Mi amiga no podía ayudarme, ni siquiera sabía dónde estaba. Así que cuando colocó mi mano sobre su pene, mi pensamiento fue que la única forma de salir de allí era terminar lo que él había empezado", agregó.

Esto no fue suficiente para Carter, quien siguió avanzando hasta tirarse sobre ella y violarla, sin importarle el ruego de la joven. "Le dije que era virgen y no quería tener sexo. Le dije que me estaba reservando para mi futuro esposo. Lo dije una y otra vez", insistió Schuman. Allí fue que la faceta más perversa del cantante se vio, cuando le susurró al oído unas estremecedoras palabras: "Podría ser tu esposo".

Su manager de aquel entonces la aconsejó no denunciar la situación porque Carter "tenía al abogado litigante más poderoso del país", y recién a partir de la escalada de confesiones que se disparó en 2017 pudo hacerlo. Ahora apuntan contra ella, pero lo cierto es que a partir de sus testimonio es que las otras dos víctimas se envalentonaron para hablar. Esta realidad es reconocida por la abogada de la tercera y última de las demandantes, quien tenía 15 años cuando el cantante accedió carnalmente a ella. "Este caso ilustra cuánto tiempo, coraje y perseverancia se necesita para que las víctimas y los sobrevivientes denuncien abuso sexual de menores y busquen justicia", señaló la letrada Margot Mabie. "A pesar de las numerosas quejas sobre la conducta pasada de Carter hacia las mujeres jóvenes, sus víctimas continúan luchando para responsabilizarlo públicamente por los daños que les ha causado", añadió.