"¡Nicole no se mató!": una policía murió de un disparo en el pecho y su novio dijo que se "suicidó"

Nicole Nicole Okonski tenía 23 años, toda una vida por delante y planes a futuro con su beba de siete meses. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado el martes al mediodía tras un llamado al 911 en la vivienda ubicada en la esquina de Olivera César y Chile, de la localidad bonaerense de Garín.

Este estremecedor hecho no hizo más que conmocionar a los vecinos de ciudad de Garín, ya que se trata de una joven que trabajaba en la Policía de la Ciudad y que, según las primeras versiones, habría discutido con su novio -también miembro de la fuerza- poco antes de ser hallada muerta con un tiro en el pecho, en la casa donde vivía en Escobar. Ahora buscan determinar quién disparó. Cuando la Policía arribó al lugar y fueron recibidos por la pareja de Okonski, también policía, éste les manifestó a sus colegas que en medio de una pelea, la joven "tomó su arma reglamentaria" y se "suicidó".

Sin embargo, de acuerdo a las primeras pericias de la Policía Científica, el cuerpo de Nicole presentaba una herida de arma de fuego en la parte del esternón y tenía un orificio de salida en el arco costal posterior. Durante los peritajes. se secuestró un proyectil, aparentemente de calibre 9 milímetros. La fiscal Mabel Amoretti, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 descentralizada de Escobar, es la encargada de la causa y la caratuló como “averiguación causales de muerte”. Como primeras medidas se ordenó la prueba de barrido electrónico sobre las manos tanto de Okonski como de su pareja.

Se trata de una de las diferentes prácticas utilizadas por la balística forense durante la investigación de residuos de disparo en la piel (específicamente en las manos) o en las prendas de vestir del sospechoso de haber disparado un arma de fuego. Al ejecutar un arma de fuego se producen gases en la combustión que arrastran partículas de distinto tamaño y forma de la pólvora (combustionada parcial o casi totalmente) y que se depositan en las superficies cercanas al lugar del disparo. La palma y el dorso de las manos se utilizan para verificar si ha disparado esa persona o si se ha protegido de alguna agresión. También se pueden analizar las prendas que tenía puesta la persona que habría efectuado un disparo o la víctima del mismo.

El recuerdo de Nicole

Nicole tenía familia, amigos y conocidos, todos ellos parten de una misma afirmación: "Nicole no se mató, Nicole amaba vivir”. Amoretti aún no pidió la detención del novio de la víctima, sin embargo, allegados a la joven desconfían de la versión del supuesto suicidio que planteó la pareja. En ese sentido, se expresó una amiga de Nicole en Facebook, quien a través de un extenso posteo pidió justicia por ella y por su bebé.

“Jamás debemos pensar que no podría pasarnos, que no podría pasarle a alguien cercano y acá estamos nuevamente. Las mujeres estamos expuestas a la violencia, no importa la edad, la profesión, si materna o no, si es autosuficiente, no importa, la VIOLENCIA DE GÉNERO acaba con la vida, sin importar la circunstancia (...)”, escribió en la red social. “Hoy nuestra gran pérdida tenía una hija, una bebé de siete meses, tenía una profesión, tenía una mamá que ahora la llora, tenía amigos y amigas, tenía una VIDA por delante, tenía 23 años.. 23 primeros años únicos vividos (....)”, continuó.

“¿Qué dijeron de Nicol ? que se suicidó. ¿Cómo murió Nicol? De un disparo de arma de fuego en el pecho. ¿Con quién estaba Nicol? Con su pareja, también Policía de la Cuidad, ´padre´ de su hija, disculpen el padre entre comillas, es que Nicol se ocupaba de su bebé sola. En qué situación estaban?. En una discusión, en una de las tantas peleas y discusiones que Nicol sufría (...)", agregó. “Nicol no se mató. Nicol amaba vivir, amaba a su hija, amaba su profesión. Nicol no se suicidó, Nicol no se suicidó, Nicol no se suicidó..Y lo digo una vez más. Nicol Manuela Okonski no se suicidó”, remarcó su amiga.