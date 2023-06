El Chapulín Colorado cordobés y el doble de la Mona Jiménez atraparon a ladrón

Lo que era ficción se convirtió en realidad. En el centro de Córdoba, más específicamente en la esquina de 9 de julio y San Martín, donde se convierte en peatonal y se encuentran la mayoría de los negocios comerciales, un delincuente quiso asaltar a un vendedor ambulante de medias y tras intentar quitarle una de sus pertenencias, Javier López Melano, el hombre que lleva puesto el disfraz, se defendió y lo atrapó.

"¡No contaban con mi astucia!": dijo y lo agarró. El delincuente, que vestía todo de negro y parecía ser joven de edad, fue atrapado rápidamente y contó con la ayuda de la “Mona Jiménez”, un hombre que vive en situación de calle y se gana la vida con su parecido al cantante cordobés. Tanto el Chapulín como el falso cantante, se convirtieron en los héroes de la peatonal y salvaron a otras personas que se encontraban allí mismo que también les robe.

Fueron las personas que se encontraban ahí mismo los encargados de filmar un vídeo en el cual se ve al Chapulín Colorado y a la Mona Jiménez atrapando al ladrón en cuestión. En el mismo, se ven golpe de puños entre los tres partícipes y lejos de llamar a la seguridad del lugar, prefirieron resolverlo por sus propios medios.

Rápidamente se hizo viral y llegó no sólo a todas las redes sociales, sino también a los medios de comunicación. Enseguida, los dos protagonistas del hecho dieron notas contando cómo fue el suceso y como llegaron hasta ese punto. En el mismo, el imitador del cantante cordobés mostró que su ojo izquierdo le quedó todo marcado con un moretón tras una trompada del ladrón.

Mientras tanto, el Chapulín contó cómo fue la historia: "Nos quiso robar, se enojó con La Mona y nos fuimos a las manos". Pero, tras la mini lucha libre que hicieron en plena calle, contó y citó una frase muy conocida y recordada del actor. "Todos mis movimientos están fríamente calculados" agregó.

Ninguno de los dos se encontraba allí de casualidad. Ambos se encuentran en situación de calle por lo cual son conocidos por pasar días y noches en el mismo lugar. En diálogo con Canal 12, Melano contó cómo surgió en su vida vestirse del actor mexicano. “Me encanta, lo hago de corazón, me sale del alma y me divierto. Además me potencio con mi amigo”, aseguró. “Empecé a salir a eventos y dije, lo tengo que aprovechar. Me quedé sin trabajo, hacía presencia en los bailes y generaba plata”, manifestó.