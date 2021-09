"No entres, llamá al 911": convivió meses con el cadáver de su abuela por la pensión y dejó una nota

De no creer. Un joven de 24 años, identificado como Agustín, escapó el viernes de la localidad bonaerense de Caseros a Chascomús, después de haber convivido durante meses con el cadáver de su abuela de 89 años, quien habría fallecido en marzo de Covid-19. La nota que le dejó a su madre y la principal hipótesis: creen que no reportó la muerte para seguir cobrando la jubilación.

Según consignó el diario Crónica, el cuerpo de la mujer, identificada como María Jevos, fue encontrado en un avanzado estado de descomposición, sobre una cama y tapado con una frazada. La morbosa postal fue descubierta por efectivos de la Comisaría de Caseros, quienes ingresaron con la anuencia de la familia de la mujer a la vivienda, ubicada en Juan Larrea al 2900.

María convivía con su nieto Agustín, quien desde marzo se encargó de "cubrir su muerte" con falsos audios de WhatsApp en los que les aseguraba a sus familiares que la mujer se encontraba en buen estado de salud, aunque no quería salir a la calle por temor a enfermarse de Covid-19. Sin embargo, la comunicación se cortó de forma abrupta el pasado 29 de agosto, lo que motivó a la familia a contactarse con las autoridades policiales.

Al llegar a la vivienda, se encontraron con una nota de Agustín que advertía: "No entres a la pieza. Llamá al 911". En su descargo, el joven explicó que su abuela había fallecido "por su culpa" y que lo ocultó todo este tiempo porque "no sabía cómo decirlo". A continuación, la nota completa:

La abuela murió hace unos meses atrás por mi culpa y no sabía cómo decirlo. Aparentemente contrajo Covid. Un día la encontré medio decaída y le dije de ir al médico, pero al ser tan tarde no quería. Ese mismo día a la noche, levantó temperatura y la encontré tirada en el miso (habíamos acordado para ir temprano al día siguiente).

Posponía los días porque no sabía cómo decirlo. Decidí irme, espero que algún día me perdonen. Sé fuerte por Florencia. Toda la mugre que ves en su casa se acumuló luego de la muerte de la abuela. Los primeros días fueron difíciles y recurrí al alcohol. Esto te lo digo para que sepas que la abuela no vivió en la mugre nunca. Siempre estuvo de punta en blanco y vivió como una reina. Me gustaría contarte bien cómo fue todo, pero no puedo. Un beso.

Finalmente, el joven fue encontrado en Chascomús, cuando intentaba regresar al Conurbano luego de haberse quedado sin dinero para subsistir. La causa, caratulada como "averiguación de causales de muerte y abandono de persona", quedó a cargo de la Unidad Funcional N°5 de los Tribunales de San Martín.