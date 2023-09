"No es una persona en situación de calle": los "cinco minutos fatales" y las claves del homicidio de Palermo

Cada minuto es clave para dar con los responsables de la muerte de Mariano Barbieri, el ingeniero civil de 42 años que fue asesinado de una puñalada en el pecho por un delincuente que lo atacó y le robó el teléfono cuando caminaba por el parque Tres de Febrero, en el barrio porteño de Palermo. Si bien alcanzó a pedir ayuda en una heladería de la zona, la víctima murió al llegar al hospital, mientras que el atacante escapó y aún no fue identificado.

Por ahora, los investigadores del crimen sostienen que Barbieri permaneció dentro del parque Tres de Febrero "no más de cinco minutos", lapso en el que supuestamente fue asaltado y apuñalado por un único agresor, y las cámaras de seguridad captaron la salida de un posible sospechoso que aún no pudo ser identificado. "Él salía por la noche a caminar para despejarse", sostienen desde el entorno de la víctima.

Al parecer, una cámara de seguridad captó el ingreso de Barbieri al parque pasadas las 22.30 en el cruce de la avenida Del Libertador y Lafinur y esa misma cámara registró la salida, cuando el ingeniero caminó hasta la heladería "Cremolatti" en la que pidió ayuda, se desplomó y finalmente murió. “Se ve en las imágenes que antes de entrar chequeó el celular, se lo guardó en el bolsillo y siguió camino”, señalan las fuentes del caso.

El jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Ángel Fornaro, precisó que "no pasaron más de cinco minutos" desde que la víctima llegó al parque hasta que se fue de ahí. "Ingresó y salió por el mismo lugar, el cruce de la avenida Del Libertador y Lafinur", explicó un investigador policial, quien agregó que en esos "cuatro o cinco minutos en los que estuvo dentro del parque fue asaltado y apuñalado".

Por estas horas, los investigadores analizan otras cámaras de seguridad para intentar identificar a un supuesto sospechoso. A esta persona se la ve salir del parque segundos después del ataque a Barbieri, situación que condice con el testimonio del principal testigo de la causa, quien fue el que alertó a las 22.45 a la línea 911 y denunció el hecho.

El propio superintendente Fornaro explicó que se cuenta "en virtud de las imágenes del radio de lo que comprende alrededor de la plaza (Sicilia), un sentido de fuga. Y se cuenta con testimonios de testigos. No del hecho, pero sí de circunstancias parecidas”. "Tenemos una cámara donde se ve a una persona saliendo del lugar. Se está analizando eso y el posible recorrido que realizó esa persona", agregaron las fuentes.

Además, indicó que se hizo un relevamiento de las cámaras públicas y privadas de la zona, y de testigos, para poder dar con el homicida. “Tengo a alguien que se retira del lugar cuando ocurre el suceso. Tenemos a una persona que sale del lugar y que no se ofrece como testigo, entiendo que es una persona que cuando se retira del parque se dirige a su domicilio, no creo que sea (una persona) en situación de calle. No tengo el domicilio. Tengo una sola persona”, dijo el jefe policial.

El crimen ocurrió cerca de las 22.45 de la noche del miércoles. En ese momento, Barbieri, que caminaba por la zona del Parque Tres de Febrero cercana al Jardín Japonés y al cruce de la avenida Del Libertador y la calle Lafinur, fue interceptado por un delincuente que le robó su teléfono y le dio una puñalada en el pecho que le provocó una lesión en el corazón, más precisamente en la aurícula derecha, según el informe preliminar de la autopsia.

De acuerdo con la investigación, herido, volvió sobre sus pasos. Hizo al menos 300 metros para escapar del delincuente que lo hirió para robarle su celular y llegó a una heladería mientras se sujetaba la remera por sobre el abdomen para pedir ayuda: "No me quiero morir", le dijo a los empleados y clientes al ingresar al establecimiento y segundos antes de desplomarse en el suelo.

Ignacio Previgliano, director del hospital Fernández, adonde fue trasladada la víctima, explicó que Barbieri "tuvo una lesión penetrante que fue desarrollando un mecanismo que se llama neumotórax hipertensivo, que va entrando al tórax y colapsando el pulmón y las estructuras circulatorias, que va pasando de a poco". "Por eso él pudo caminar unas cuadras hasta pedir ayuda, eso llevó primero al shock y después al paro cardíaco", detalló.

Antes de ser llevado al hospital en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el ingeniero caminó herido hasta una heladería de la cadena "Cremolatti", situada justo en el cruce de la avenida del Libertador y Lafinur, donde pidió ayuda a los empleados y se desplomó, situación que fue registrada por una cámara de seguridad del local, cuyas imágenes se hicieron virales.

Según contó luego el encargado de la heladería, Barbieri les pidió a los empleados que trataran de contactar por redes sociales a una tía suya para avisarle lo que había ocurrido, aunque no lo lograron. Los testigos también afirmaron que el herido llegó a contar que una persona le había robado y le había clavado un cuchillo. Los empleados de ese local llamaron al 911 y a los pocos minutos se presentaron en el lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad.

También se hizo presente una ambulancia del SAME que trasladó al herido al hospital. El titular de ese organismo, Alberto Crescenti, informó que recibieron el llamado de alerta a las 22.55 y que a los pocos minutos los médicos estaban atendiendo al hombre, quien tenía una "herida de arma blanca en la región torácica", que le provocó un paro cardíaco ya que directamente le "perforó una aurícula del corazón".

Luego de la denuncia del hecho, arribaron al lugar efectivos de distintas divisiones de la fuerza porteña para rastrillar el predio el parque busca de evidencias. Sin embargo, fueron los periodistas presentes en el lugar los que hallaron un cuchillo tipo "Tramontina" que presentaba manchas símil sangre y que se sospecha pudo haber sido el empleado en el asesinato.

Esa evidencia fue encontrada a las 7.45 por un periodista del canal C5N que realizaba la cobertura del caso. Al respecto, un comisario que trabajaba en el lugar se excusó al asegurar que si bien por la noche se había realizado un rastrillaje, como la zona es "muy extensa y estaba oscuro", la policía no fue quien lo encontró. Además del cuchillo, se hallaron una mochila color negra que estaba vacía, una frazada, un pantalón corto color gris y una campera.

Fuentes policiales informaron que en las últimas horas uno de los perros rastreadores de la fuerza detectó, a partir de una prenda de la víctima, parte de trayecto que pudo haber realizado e hizo el camino que condujo a una serie de personas que fueron identificadas en el marco del expediente.