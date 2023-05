“No escuché ni voz de alto ni sirenas”: declaró un testigo clave en el juicio por el asesinato de Lucas González

“Lo primero que pensé es que era un robo o un asalto”, declaró un testigo que estuvo en el momento en el que los policías de la Ciudad asesinaron a Lucas González, el menor de 17 años. El testimonio del joven de 33 años que pasaba por casualidad en la mañana del 17 de noviembre fue clave, ya que afirmó no haber escuchado ni visto señalización policial.

Además, el testigo reveló que presenció el momento en el que Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva interceptaron el auto en el cual viajaba la víctima y los tres sobrevivientes Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga (19), y Niven Huanca (19).

“No se escuchó ningún tipo de voz de alto ni nada, sino que sólo se escuchó cuando un auto interceptó al otro y los tiros, de siete a nueve disparos aproximadamente”, declaró este martes el testigo identificado como Nicolás Connell Farrel.

En base a esto, Farrel informó que además de los disparos que escuchó provenientes de las armas policiales, escuchó un grito desesperante de uno de los sobrevivientes. "Los chicos estaban gritando por ayuda. Era un grito desesperante. Vi a uno que bajó del auto y que empezó a correr detrás de él también gritando. El que estaba manejando también estaba gritando".

Por otra parte, el testigo reveló que vio como los tres policías bajaron “alterados” de su vehículo y comenzaron a ayudarse entre ellos. "Tenían una especie de chaleco, pero no recuerdo si estaban identificados como policías. Si tenían algo en la mano, no lo vi".

Por último, y luego de afirmar que el hecho que vio fue “desconcertante”, concluyó: "Esperé unos 15 minutos, caminé en dirección a mi casa y veo sobre la calle Alvarado la situación de unos patrulleros que habían interceptado a la Suran. No me permitieron pasar, ahí tomé un video corto que no sé si aporta mucho".

El hecho

El 17 de noviembre del 2021 Lucas González, junto a tres amigos y sobrevivientes del hecho, salió de su entrenamiento de fútbol en Barracas Central. Tanto él como sus amigos tenían el sueño de ser jugador profesional.

Sin embargo, a las 9 de la mañana de ese miércoles, su esperanza fue arrebatada por tres policías de la Ciudad que estaban de civiles y encubiertos. En ese entonces, los efectivos vigilaron, esperaron, persiguieron y le dispararon al auto en el que el joven iba a bordo.

Por esta razón, el menor recibió un impacto del arma de fuego en su cabeza, que le costó la vida. Minutos después del asesinato, llegó el encubirimiento efectuado por once comisarios y policías de la misma comisaría que los imputados.

En ese entonces y durante 24 horas más, los tres sobrevivientes fueron esposados, demorados y llevados a un reformatorio de menores, ya que eran considerados delincuentes. Mientras todo eso ocurría, el cuerpo de Lucas continuaba dentro del vehículo, sin asistencia médica, al menos por los cuarenta minutos siguientes.

Imputados por el encubrimiento y el asesinato de Lucas González.

Gabriel Alejandro Issasi: 41 años, inspector de policía de la Ciudad, en el momento del hecho trabajaba en la Comuna 4. Tiene cinco hijos, de 21,18, 15, 13 y un año y un mes. Está casado y es el principal acusado de disparar con el arma homicida. Declaró que actuó en defensa propia y que “no cometió ningún delito”.

Juan José Nieva: 37 años, oficial de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4. Tiene tres hijos, de 19,11 y 7. Declaró que actuó en defensa propia y que “no cometió ningún delito”.

Fabián Andrés López: 48 años, oficial mayor de la policía de la Ciudad que hasta el 2017 se desempeñó en la policía Federal. Casado, tiene tres hijos de 28, 19 y 12 años. Declaró que actuó en defensa propia y que “no cometió ningún delito”.

Héctor Claudio Cuevas: Principal de la Comuna 4, policía de la Ciudad. En pareja, cuatro hijos de 28, 25, 21 y 12 años. Se negó a declarar y reveló que está estudiando historia en el penal.

Fabián Alberto Dusantos: 51 años, comisario de la Comisaría Vecinal 4D. Casado, tiene dos hijos de 24 y 20 años. Se negó a declarar.

Daniel Alberto Santana: 53 años, comisario inspector de la policía de la Ciudad en la comuna 4. Casado, tiene dos hijos de 20 y 16 años. Se negó a declarar.

Ramón Jesús Chocobar: 48 años. subcomisario de la Comuna 4D. Casado, con dos hijos de 26 y 19 años. Se negó a declarar. Tiene una causa en el Tribunal Oral Federal 3 por el delito de falsificación de documentos públicos. Dicha causa está a la espera de que comiencen las audiencias.

Sebastián Jorge Baidon: 28 años, oficial de la Comisaría Vecinal 4D. Soltero y sin hijos. Se negó a declarar.

Jonathan Alexis Martínez: 34 años, oficial de la Comisaría Vecinal 4D. Soltero, con una hija que no porta su apellido. Se negó a declarar.

Ángel Darío Arevalos: 34 años, oficial de la Comisaría Vecinal 4D. Soltero con una hija de 10 años. Se negó a declarar pero reveló que está estudiando derecho en el penal.

Daniel Rubén Espinosa: 33 años, oficial de la Comisaría Vecinal 4D. Soltero y sin hijos. Se negó a declarar.

Rodolfo Ozán: 54 años, comisario de la Comuna Vecinal 4. Divorciado, una hija de 22 años. Se negó a declarar.

Juan Horacio Romero: 51 años, comisario de la policía de la Ciudad. Jefe de la división brigada 4. Tiene una hija de 15 años, es abogado recibido y actualmente estudia comunicación en el penal. Declaró que no tuvo una “justa defensa ante el juicio” y reveló que el día del hecho llegó cuando Lucas ya no estaba.

Roberto Orlando Inca: 47 años, subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4. Cuatro hijos de 19, 18, 10 y 7 años. Declaró que debido a la cantidad de policías presentes en el momento del asesinato, él no pudo ni acercarse al cuerpo del menor.

Issasi, López y Nieva están acusados de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial", en perjuicio de Lucas, y “tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley" respecto de los amigos de la víctima. El resto de los imputados están acusados de ser coautores de los delitos de "falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas".