"No fue un accidente": arrastró con su camioneta a la hija de 10 años de su pareja y la mató

En la noche del último domingo, un trágico hecho sacudió al barrio Villa Ceferino de la provincia de Neuquén. Luis Hernan Cortés Castro fue con su camioneta Toyota Hilux a buscar a su pareja. Luego de que la mujer subiera al auto para irse, su hija Valentina, de tan sólo 10 años, salió de la casa, se colocó sobre un costado de la camioneta y le pidió que no se fuera.

En ese momento, ocurrió lo peor: la nena se agarró del vehículo, Cortés Castro arrancó y manejó alrededor de 50 metros. Esto provocó que la pequeña se caiga de la camioneta y se golpee la cabeza contra la calle. “Después de que la niña cayera, el acusado y la mujer no advirtieron de lo ocurrido y continuaron la marcha. Los vecinos y vecinas vieron a la niña tendida en el ripio y avisaron a familiares de ella", detalló el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén.

Según trascendió, el entorno de la mujer la llamó de forma desesperada por teléfono y lograron que tanto ella como su pareja regresaran: "Ella y su pareja regresaron minutos después en la camioneta y trasladaron a la niña hacia un hospital”. La menor fue trasladada en primer lugar al hospital Bouquet Roldán, desde donde finalmente fue derivada al Castro Rendón.

A pesar del esfuerzo de los médicos, la menor falleció poco después a causa de las heridas que le provocó la caída. La autopsia determinó que la víctima sufrió una fractura de cráneo que le provocó la muerte. La investigación del hecho quedó en manos de la fiscal de Homicidios María Eugenia Titanti, quien lo imputó por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un rodado, en carácter de autor.

Castro debe realizar presentaciones semanales en las sede del Ministerio Público Fiscal. A su vez, tiene prohibido acercarse a los testigos del caso, a los familiares de las víctimas y al lugar del hecho. En cuanto a la investigación, el juez de garantías, Mauricio Zabala, avaló la formulación de cargos, determinó como plazo de investigación en cuatro meses y aceptó las medidas cautelares requeridas por el Ministerio Público.

La palabra de la familia

En cuanto a la postura de la familia, sostienen que “no fue un accidente” y apuntó en contra de la madre como de la pareja. Elisa, tía de la niña, habló con LM Cipolletti y aseguró: “Nosotros creemos que esto no fue un accidente. Desde que nació Valentina sintió abandono de ella; la madre y el hombre este se la pasaban de joda. El dijo que ese día había tomado con amigos y había llegado alcoholizado a buscarla".

En cuanto, a lo que ocurrió el domingo por la noche, la mujer señaló: "Llegó el novio y ella le dice ahora vuelvo, voy a comprar. “La nena le pedía 'no te vayas', y salió llorando. Después no la vieron más, hasta que vino un vecino a avisar que la nena estaba tirada en la calle".

Para los familiares el hombre hizo esa maniobra a propósito porque “la nena le molestaba a él”. “No quería que la madre se vaya porque la vez pasada, mi hermana la empujó, el hombre arrancó y le pisó el piecito a la nena”, agregó. Por su parte, la familia de la mujer señaló que “es injusto” que no recaiga nada sobre la mamá de la menor.

“Ella también es cómplice de esto, no podés no darte cuenta que le pasás por encima con la camioneta a una persona, la familia está re enojada con ella, no creemos que ella sea inocente", manifestó al terminar.