“No jodas si no querés salir jodido”: una madre golpeó a una docente y amenazó al compañero de su hija

Una docente fue brutalmente agredida por la madre y el hermano de una de sus alumnas tras desaprobarla en un examen. El resultado del mismo determinaba si la menor pasaba de año o repetía, ya que era la tercera vez que lo rendía. La familia ingresó a la Escuela Secundaria Media 7, Necochea, le pegaron a la profesional con una botella, la tiraron al piso y le pegaron patadas.

Si bien desde la institución no entienden cómo fue que tanto la madre como el hermano de la alumna ingresaron al colegio, ya que las puertas estaban cerradas, el vicedirector se negó a declarar ante la policía y evitó dar los nombres de los agresores para pedir una orden de restricción de acercamiento.

No obstante a la agresión que llevó a cabo en persona, horas más tardes de que esto sucediera, la madre de la menor volvió a amenazar a sus compañeros. Con un audio de 40 segundos, le expresó que había sido ella sola la que le pegó a la docente, y le advirtió que no se metiera con ella.

“Che escuchame flaquito, soy la mamá de Agustina. Escuchame mi hijo primero y principal no le pegó a nadie, porque vos estabas ahí a los gritos bardeando que le había pegado, no le pegó a nadie. La que hizo quilombo fui yo. Segundo, no te metas con mi hijo porque él no se metió en ninguna cuenta, no hizo quilombo, no hizo bardo ni nada. No rompan más las pelotas, más de lo que se armó el quilombo dentro del colegio”.

Seguido a esto, lo amenazó: “Es lo único que te pido. No jodas, si no querés salir jodido. Nada más. No rompas los huevos ni levantes el puterio porque esto va a ir peor, me escuchaste. Gracias, te agradezco de corazón, un besito en la cola”.

Debido al ataque, los colegas de la docente realizaron un paro seguido de una movilización con el lema “Ya Basta”, repudiando la agresión. También estuvieron presentes en la marcha distintos alumnos de la mujer, junto a sus familiares.